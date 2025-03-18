موعد تقديم منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة لعام 2025: كل ما تحتاج معرفته!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر منحة العمالة غير المنتظمة 2025 واحدة من البرامج الحيوية التي تستهدف دعم الفئات المتضررة من التغيرات الاقتصادية وحركة السوق،مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة التفاصيل المتعلقة بصرف المنحة، بما في ذلك توقيت الصرف والقيمة المقررة، حيث تسعى الحكومة لتقديم الدعم اللازم للأسر المحتاجة خلال هذه الفترة المهمة.

منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025

في إطار جهودنا لتقديم المعلومات الدقيقة، سنسلط الضوء على تفاصيل منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025،هذا البرنامج يهدف إلى توفير الدعم الضروري للمواطنين الذين يعملون في القطاعات غير الرسمية، حيث إنهم يمثلون شريحة واسعة من المجتمع لا تمتلك الحماية الاجتماعية الكافية.

موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025

نستعد مع اقتراب عيد الفطر المبارك لبدء وزارة العمل في صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، والمقرر أن يحدث في الأيام القليلة المقبلة،هذه المستحقات تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأهالي خلال العيد، والذي يعتبر مناسبة اجتماعية هامة.

قيمة منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل عن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 1000 إلى 1500 جنيه،تأتي هذه ال في إطار استجابة الحكومة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مع التركيز على تحسين مستوى الدعم المقدم للعمالة المتضررة من ارتفاع الأسعار والتكاليف المعيشية.

شروط الحصول على منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

للحصول على منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، يجب على المتقدم استيفاء مجموعة من الشروط التي تشمل

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

عدم وجود سجلات تجارية باسم المتقدم.

ضرورة أن تُدرج الحرفة التي يعمل بها المتقدم في بطاقة الرقم القومي.

تسجيل اسم المتقدم في مديرية القوى العاملة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد على 60 عامًا.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة في قواعد بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية خلال المناسبات التالية

المولد النبوي الشريف.

عيد الميلاد المجيد.

شهر رمضان المبارك.

عيدي الفطر والأضحى.

عيد العمال.

بذلك، تمثل منحة العمالة غير المنتظمة إحدى الجهود الحكومية لتقديم الدعم للفئات المستضعفة في المجتمع،إن هذه المبادرات تُعطي الأمل للكثيرين في ظل الأوقات الصعبة،تُعد خطوة وزارة العمل في قيمة المنحة خطوة مهمة، وتُظهر التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية،من المهم أن يظل المواطنون على اطلاع دائم بأحدث المستجدات المتعلقة بهذه المنح وطرق الاستفادة منها.