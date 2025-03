الحلقة 18 من مسلسل فهد البطل: تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - يعد مسلسل “فهد البطل” أحد الأعمال الفنية المصرية التي انتزعت إعجاب الجمهور منذ بدء عرضها، حيث يحمل في طياته العديد من الأحداث المثيرة والتغيرات الدرامية التي تتجلى في كل حلقة،ومع اقتراب عرض الحلقة 18، يبقى محبو العمل في ترقب لمتابعة تطورات الأحداث، لا سيما بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة السابقة، والتي تسببت في تسليط الضوء على مصير الشخصيات وآمال المشاهدين في رؤية انتقام فهد لشقيقته راوية،يعكس هذا العمل التفاعل القوي بين الدراما والأكشن، مما يجعله مثار اهتمام العديد من الجمهور.

ملخص أحداث الحلقة 17

شهدت الحلقة 17 من مسلسل “فهد البطل” مآسي جديدة، حيث تعرضت شقيقة فهد، راوية، للاعتداء بشكل مروع من قبل رجال شامل، الأمر الذي ترك أثراً عميقاً في نفس فهد ودفعه للتفكير في الانتقام،تواصل الأحداث تصاعدها مع انغماس الشخصيات في صراعات شخصية وعائلية معقدة، مما يجعل المسلسل عملاً غنياً بالعواطف والتوتر.

مواعيد عرض الحلقة 18

من المتوقع أن تُعرض الحلقة 18 من مسلسل “فهد البطل” في تاريخ 18 مارس عبر قنوات ON والحياة،يتمكن الجمهور من متابعة الأحداث على شاشة قناة ON في تمام الساعة 945 مساءً، مع إعادة للعرض في الساعة 645 صباحاً،كما ستُذاع الحلقة على قناة ON drama منتصف الليل والإعادة في الساعة 500 صباحاً و1045 صباحاً،تُعرض الحلقة أيضاً على قناة الحياة في الساعة 1045 مساءً مع إعادة في الصباح.

أبطال المسلسل

تعزز فريق العمل في مسلسل “فهد البطل” بمجموعة من النجوم اللامعة، إلى جانب الفنان أحمد العوضي الذي يؤدي دور البطولة،تشمل قائمة الأبطال ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبد العزيز، ولوسي، مما يضمن تنوع الأداء وتمثيل شخصيات متباينة تعزز من جاذبية العمل الدرامي.

الخاتمة

يعكس مسلسل “فهد البطل” قدرة الدراما المصرية على تقديم قصص مميزة تحمل في طياتها الكثير من المشاعر والتعقيدات،مع تزايد الأحداث والإثارة، يبقى الجمهور متشوقاً لمتابعة تطورات الحلقات القادمة، خاصة مع قرب عرض الحلقة 18 وما تحمله من أحداث مثيرة تجعل المتابعين على أطراف أصابعهم،إن العمل يستحق المشاهدة بفضل الأداء الرائع والقصص المشوقة التي يطرحها، مما يجعله أحد أبرز الأعمال في الساحة الفنية حاليا.