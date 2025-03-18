سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025: آخر المستجدات التي يجب أن تعرفها!

الرياض - أميرة القحطاني - ينتمي الذهب إلى المعادن الثمينة التي تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، ويتم استخدامه كأداة للاستثمار وزينة،في السنوات الأخيرة، شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة تأثرت بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية،يتناول هذا المقال أحدث أسعار الذهب في مصر، وخاصة في يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، مع تحليل شامل لأعيرة الذهب المختلفة وتأثير الزمن والأسواق العالمية عليها.

سعر الذهب اليوم

في منتصف تعاملات اليوم، يواصل المعدن الأصفر استقراره في السوق المصري، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4260 جنيه للبيع و4240 جنيه للشراء،يشير هذا الاستقرار إلى عدم وجود تقلبات كبيرة في الأسعار، وهذا يمكن أن يُعزى إلى الظروف الاقتصادية الحالية في البلاد.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

يستقر سعر الذهب الآن في مصر لعيار 24 عند مستوى 4868.5 جنيه للبيع و4845.75 جنيه للشراء، مما يعكس استقرار السوق وتأثير العوامل العالمية عليه،يعتبر هذا العيار من الأنواع الأكثر طلبًا في الأسواق المحلية والدولية.

سعر الذهب عيار 22

أما بالنسبة لعيار 22، فقد سجل السعر استقرارًا في محلات الصاغة عند 4462.75 جنيه للبيع و4442 جنيه للشراء، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المشترين الذين يسعون إلى الموازنة بين الجودة والسعر.

سعر الذهب الآن عيار 21

وصل سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر، وهو العيار الأكثر مبيعًا، إلى 4260 جنيها للبيع و4240 جنيها للشراء،تُظهر هذه الأسعار أن هذا العيار يحظى بشعبية كبيرة بسبب جودته وتفضيله لدى المستهلكين.

سعر الذهب الآن عيار 18

وسجل الذهب عيار 18 ثباتًا في السوق المحلي عند 3651.5 جنيه للبيع و3634.25 جنيه للشراء،هذا العيار يعد خيارًا مناسبًا لمن يسعون إلى شراء الذهب بأسعار أكثر ملاءمة.

سعر الذهب عيار 14

كما استقر سعر الذهب الآن لعيار 14 عند 2840 جنيها للبيع و2826.75 جنيه للشراء، مما يجعله خيارًا جذابًا للمشترين الذين يفضلون أحجامًا صغيرة وبأسعار زهيدة.

سعر الذهب الآن عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ثباتًا في منتصف التعاملات عند 2434.25 جنيه للبيع و2422.75 جنيه للشراء، وهو ما يعكس استقرار السوق في هذه الفئة.

سعر الذهب عيار 9

شهد سعر الذهب عيار 9 حالة من الاستقرار عند 1825.75 جنيه للبيع و1817.25 جنيه للشراء، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يسعى إلى شراء قطع صغيرة من الذهب.

سعر الجنيه الذهب الآن

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد ثبت الآن ليسجل 34080 جنيها للبيع و33920 جنيها للشراء،يعد هذا السعر من بين الأمور الهامة التي يراقبها المستثمرون في السوق.

سعر أونصة الذهب

بينما سجلت أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في مصر نحو 3024.8 دولار للبيع و3024.51 دولار للشراء، مما يعكس تأثير العوامل العالمية على الأسعار المحلية.

جدول أسعار الذهب في مصر اليوم

لإيضاح هذه الأسعار بشكل أفضل، نقدم الجدول التالي الذي يلخص أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2025

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4868.5 جنيه 4845.75 جنيه عيار 22 4462.75 جنيه 4442 جنيه عيار 21 4260 جنيها 4240 جنيها عيار 18 3651.5 جنيه 3634.25 جنيه عيار 14 2840 جنيها 2826.75 جنيه عيار 12 2434.25 جنيه 2422.75 جنيه

من خلال متابعة أسعار الذهب في السوق، يمكن للمستثمرين والمستهلكين اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الشراء أو البيع، وفقًا للتغيرات السريعة في الأسعار،يعد الذهب استثمارًا آمنًا للعديد من الأشخاص نظرًا لاستقراره النسبي مقارنةً بالأسواق الأخرى،لذا، يُوصى دائمًا بالتحقق من الأسعار والمعلومات الصحية أولاً قبل إجراء أي صفقة في هذا السوق.