مواعيد عرض الحلقة 18 من مسلسل “تقابل حبيب” والقنوات التي تعرضه!

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل مسلسل “وتقابل حبيب” أحد الأعمال الدرامية المصرية التي استطاعت جذب انتباه المشاهدين خلال شهر رمضان من عام 2025،مع اقتراب عرض الحلقة الثامنة عشر، هناك شغف كبير بين الجمهور لمعرفة تطورات الأحداث بعد مشهد مثير في الحلقة السابقة،تتناول هذه المقالة تفاصيل الحلقات السابقة، مواعيد العرض، وقائمة الأبطال، بالإضافة إلى تحليل لتفاعل الجمهور مع الأحداث الدرامية بعد كل حلقة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17

انتهت أحداث الحلقة 17 بتوتر يشد المشاهدين، حيث قام يوسف أبو العزم، الذي يؤدي دوره الفنان خالد سليم، بزيارة مفاجئة لمنزل طليقته ليل في ساعة متأخرة من الليل،تمثل هذه الزيارة نقطة تحول حادة في الأحداث، حيث كان فارس، أحد الشخصيات الرئيسية، متواجدًا في منزل ليل، مما دفعها إلى اتخاذ قرار سريع بإخفائه لتفادي مواجهة غير متوقعة،يعتبر هذا الموقف تجسيدًا لصراع العلاقات المعقدة وطبيعة الخيانة التي تشكل محور القصة.

القنوات الناقلة لـ مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18

يمكن لمتابعي مسلسل “وتقابل حبيب” مشاهدة الحلقة الثامنة عشر عبر مجموعة من القنوات، منها

– قناة dmc.

– قناة dmc دراما.

– منصة watch it الرقمية.

– منصة شاهد.

موعد عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18

تعرض الحلقة الثامنة عشر من المسلسل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة DMC، مع وجود إعادتيْن؛ الأولى في الساعة الثانية والـ 45 دقيقة صباحًا، والثانية في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا،هذه المواعيد تتيح للمشاهدين فرصة متابعة الحلقات في الأوقات المناسبة لهم، مما يساهم في نسبة المشاهدة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب عبر القنوات الأخرى

بالإضافة إلى قناة DMC، يمكن مشاهدة الحلقة 18 أيضًا على قناة DMC دراما في الساعة السادسة مساءً، مع إعادة في الساعة الرابعة والنصف صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة التاسعة والنصف صباحًا،هذا التنوع في مواعيد العرض يعزز من فرص متابعة المسلسل من قبل جميع فئات المشاهدين.

مسلسل وتقابل حبيب

يمثل المسلسل إضافة بارزة لقائمة مسلسلات رمضان 2025، حيث يتضمن 30 حلقة تمثل رحلة درامية مثيرة قد تجذب المشاهدين من مختلف الأعمار،تتميز حلقاته بالطابع التشويقي الذي يجمع بين الأحداث الدرامية والتشابكات العائلية.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب

تدور الأحداث في إطار درامي مشوق حول خيانة الزوجة والصراعات الأسرية الناتجة عنها،يلعب دور البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز في شخصية “ليل”، حيث تعرضت للخيانة من زوجها يوسف أبو العزم، ما يؤدي إلى تصاعد التوترات والمشاكل بين عائلتيهما،يساعد السياق الاجتماعي للدراما في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية المعقدة التي تواجه العلاقات في المجتمع.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

تستضيف أحداث المسلسل مجموعة متميزة من الأبطال، بما في ذلك ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، ومنة عرفة،يظهر هذا التشكيل المتنوع من الفنانين أن العمل يحظى بدعم قوي من قبل الأسماء الكبيرة في الوسط الفني، مما يساهم في جاذبية المسلسل للمشاهدين،المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجى.

في الختام، يمكن القول أن مسلسل “وتقابل حبيب” يجسد تصويرًا دراميًا مثيرًا وغنيًا بالتفاصيل الإنسانية والاجتماعية، ويعكس التوترات الموجودة في العلاقات الأسرية،بفضل الحبكة الجذابة وأداء الممثلين، يستعد المسلسل لمواصلة جذب وإثارة انتباه المشاهدين في الحلقات القادمة،يستمر العرض في تقديم فرص متعددة للجمهور لمتابعة الأحداث، مما يعزز من تفاعلهم مع العمل ويضمن نجاحه في تحقيق أعلى نسب المشاهدة.