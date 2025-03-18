استعدوا للاحتفال! كم من الوقت يتبقى حتى عيد الفطر 2025؟

الرياض - أميرة القحطاني - عيد الفطر المبارك يأتي في نهاية شهر رمضان، وهو يعد أحد أبرز الأعياد الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم،مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، تتزايد معدلات البحث عن موعد عيد الفطر المبارك،ينتظر المسلمون هذا العيد بفارغ الصبر حيث يحمل في طياته معاني الفرح والمرح واستعادة الروابط الاجتماعية، مما يجعل معرفة موعده أمرًا ذا أهمية كبيرة.

موعد عيد الفطر 2025

طبقًا للتقويم الهجري والحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر لعام 1446 هجريًا هو يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025،ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شهر شوال في يوم 29 من شهر رمضان المبارك 1446 هـ، لتأكيد هذا الموعد بشكل رسمي.

موعد عيد الفطر في مصر

تتعامل معظم الدول الإسلامية بنفس التقويم الإسلامي، إلا أن هناك بعض الاختلافات في تحديد اليوم الرسمي للاحتفال بعيد الفطر،في مصر، يتوقع أن تصدر معطيات دقيقة حول موعد العيد من قبل الجهات المختصة في الأيام القليلة التي تسبق العيد، مما يتيح للمواطنين الاستعداد للاحتفالات بشكل مسبق،يُعتبر عيد الفطر مناسبة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، حيث يلتقي الأهل والأصدقاء للاحتفال.

موعد صلاة العيد 2025

بمناسبة عيد الفطر المبارك، يُحدد توقيت صلاة العيد في مختلف المحافظات المصرية وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة،ووفقًا للإعلان الخاص بموعد الصلاة للعيد لعام 2025، فإن الأوقات في كل محافظة ستكون كالتالي

القاهرة 613 صباحًا

الجيزة 614 صباحًا

الإسكندرية 618 صباحًا

بورسعيد 608 صباحًا

السويس 608 صباحًا

القليوبية 612 صباحًا

المنوفية 613 صباحًا

دمنهور 614 صباحًا

طنطا 612 صباحًا

المنيا 616 صباحًا

أسوان 608 صباحًا

بني سويف 614 صباحًا

سوهاج 612 صباحًا

أسيوط 614 صباحًا

إجازة عيد الفطر المبارك 2025

تستند إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025 إلى جدول العطلات الرسمية الذي تم إصداره،ومن المقرر أن تبدأ الإجازة الرسمية اعتبارًا من يوم الأحد 30 مارس، وتتواصل لمدة ثلاثة أيام، حيث تنتهي الثلاثاء الموافق 1 أبريل،تُعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الصحة النفسية للموظفين ويسمح بإقامة الأنشطة الاحتفالية.

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 في مصر

تشمل مواعيد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2025 ما يلي

7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد

25 يناير إجازة ثورة 25 يناير

30 مارس إجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل إجازة شم النسيم

25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء

1 مايو إجازة عيد العمال

6 يونيو وقفة عرفات

7 يونيو إجازة عيد الأضحى

27 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية

30 يونيو إجازة ثورة 30 يونيو

23 يوليو إجازة ثورة 23 يوليو

6 سبتمبر إجازة المولد النبوي

6 أكتوبر إجازة حرب أكتوبر 1973

بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، يعد الوقت فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية وقيم التضامن بين الأهل والأصدقاء،إن معرفة مواعيد العيد والإجازات المحتملة تساعد الجميع على التخطيط والاستعداد لهذه المناسبة السعيدة، مما يضيف لمسة من الفرح والسرور في أجواء المجتمع.