انطلاق مرحلة جديدة: الإسكان تبدأ اليوم في إرسال رسائل «سكن لكل المصريين 5» للمتقدمين (تفاصيل)

الرياض - أميرة القحطاني - يعد مشروع “سكن لكل المصريين” من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين،في هذا السياق، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل إعلان نتيجة المرحلة الخامسة من هذا المشروع،يسعى السكن الاجتماعي إلى تحسين ظروف السكن للمواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، ومن المقرر أن تستمر المبادرات السكنية في تطور مستمر لتعكس احتياجات المجتمع.

نتيجة سكن لكل المصريين 5

أفادت مي عبد الحميد بأن نتائج التقديم لمشروع “سكن لكل المصريين 5” ستُرسل عبر الرسائل النصية إلى جميع المتقدمين ليتمكنوا من معرفة موقفهم من الطلبات المقدمة،هذا يأتي بعد الانتهاء من عملية فرز أكثر من 561 ألف ملف، حيث بلغت نسبة الفرز نحو 98.2% من إجمالي الملفات،يتضح من هذا الرقم الكبير حجم الإقبال على المشروع وحرص المواطنين على الحصول على وحدات سكنية ملائمة.

موعد الإعلان عن نتيجة سكن لكل المصريين 5

أعلنت مي عبد الحميد أن الإعلان الرسمي عن نتائج “سكن لكل المصريين 5” سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025،يأتي هذا الإعلان بعد فترة انتظار طويلة من قبل المتقدمين الذين يأملون في الحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم.

تظلمات شقق سكن لكل المصريين 5

تتيح الحكومة للمواطنين الذين لم تُقبل طلباتهم تقديم تظلمات حول نتائج التقديم،سيتم إبلاغ المتقدمين بالنتائج النهائية من خلال الرسائل النصية أو عبر الموقع الإلكتروني للصندوق بعد معالجة التظلمات المرسلة،أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يحصلوا على وحدات بسبب عدم أولوية الحجز، فيمكنهم استرداد مقدم الحجز خلال 30 يومًا من إعلان النتائج، بينما يمكن للمقبولين البدء في استرجاع أموالهم خلال 14 يومًا.

رابط نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة “شقق سكن لكل المصريين 5” من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يتوفر رابط مباشر للاستعلام،تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتحسين وصول المواطنين إلى المعلومات وتحقيق الشفافية في العملية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

للاستعلام عن النتيجة، يتعين على المواطنين القيام بالخطوات التالية

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي المسجل.

النقر على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

تحديد الإعلان الخاص بك وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقماً.

الضغط على زر الاستعلام لمعرفة حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

في الختام، يجسد مشروع “سكن لكل المصريين” رؤية الحكومة المصرية تجاه تحسين جودة الحياة وتعزيز حقوق المواطنين في السكن الجيد،تمر عملية الإعلان عن النتائج بمراحل دقيقة تضمن الشفافية والمساواة بين المتقدمين،ومع الطلب على الوحدات السكنية، من المتوقع أن يستمر هذا النوع من المبادرات الحيوية في توفير فرص سكن ملائمة للعديد من الأسر، مما يسهم في تطوير المجتمع ككل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.