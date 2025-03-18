كافة التفاصيل حول مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025: هل أنت جاهز للنظامين الجديد والقديم؟

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر امتحانات الثانوية العامة من المحطات الهامة في مسار التعليم في مصر؛ حيث تسجل هذه الامتحانات مرحلة فاصلة في حياة الطلاب، وتلعب دورًا جوهريًا في تحديد مساراتهم المستقبلية،لذلك، تعتبر معرفة موعد وطبيعة هذه الامتحانات أمرًا حيويًا بالنسبة للطلاب وأسرهم،في هذا السياق، تم الإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، والتي يجب على جميع الطلاب، بغض النظر عن النظام الذي يتبعونه، الالتزام بها لتحقيق أهدافهم التعليمية،سنستعرض في هذا البحث الأبعاد المختلفة لمواعيد امتحانات الثانوية العامة وكيفية الاستعداد لها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 ستبدأ لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية بالنظامين الجديد والقديم يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025،وتمتد الامتحانات لطلاب النظام القديم حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025،الجدول الزمني المحدد لهذه الامتحانات يعكس اهتمام الوزارة بتوفير الوقت الكافي للطلاب للتحضير الجيد.

امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد

تبدأ امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي بالنظام الجديد بعقد مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك يجعل هذه المواد في صدارة مواد الامتحانات، وتنتهي هذه الامتحانات بعقد مواد الأحياء والرياضيات والإحصاء، مما يعكس طبيعة المناهج الحديثة التي تركز على التفاعل مع العلوم والرياضيات.

امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام القديم

بالنسبة لطلاب النظام القديم، فإن امتحانات الثانوية العامة تبدأ أيضًا بعقد مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتنتهي بعقد مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) والفلسفة والمنطق، مما يظهر مدى أهمية هذه المواد في تشكيل الفهم المعرفي للطلاب في هذا النظام التعليمي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين

تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين بالنظامين الجديد والقديم أيضًا بعقد مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتختتم الامتحانات بعقد مادة الإحصاء للنظام الجديد ومادة علم النفس وعلم الاجتماع للنظام القديم،هذا يظهر التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للمتفوقين

طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا سيبدؤون امتحاناتهم أيضًا من خلال عقد مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن تنتهي الامتحانات بعقد مقاييس المفاهيم الخاصة بالأحياء والرياضيات البحتة،وهذا يعكس الفروق في المعايير الأكاديمية بين المجموعات المختلفة من الطلاب.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

في إطار استعدادات الوزارة للامتحانات، تم تحديد مجموعة من المواصفات لأسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2025،يجب أن تكون الأسئلة قصيرة ومباشرة، وضرورة عدم صحة البدائل الأربعة للإجابة،كما يجب صياغة أسئلة الموضوعية والمقالية بدقة، مع التركيز على قياس نواتج التعليم المحددة في خريطة الاختبار،ويتعين أيضًا أن يتناسب وقت الإجابة مع وقت ة المحدد لكل مادة.

تم تقسيم أسئلة امتحانات الثانوية العامة كما يلي

15% من الأسئلة مقالية.

85% من الأسئلة اختيار من متعدد.

40% من الأسئلة خاصة بالتطبيق.

30% من الأسئلة خاصة بالإبداع.

30% من الأسئلة خاصة بالفهم.

لا شك أن امتحانات الثانوية العامة هي تحدٍ كبير للطلاب، حيث تتطلب استعدادًا شاملاً وفهمًا عميقًا للمواد الدراسية،وفي الختام، تعتبر معرفة مواعيد امتحانات الثانوية العامة ومواصفاتها جزءاً أساسياً من استراتيجية نجاح الطلاب، مما يساعدهم على تخطيط وقتهم وتحقيق أفضل النتائج،من الضروري الاستعداد الجيد لهذه الامتحانات لفتح الأبواب نحو مستقبل سليم ومشرق.