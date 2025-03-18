تغير غير متوقع.. الأرصاد تعلن عن توقعات الطقس ودرجات الحرارة لليوم الثلاثاء!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر حالة الطقس ودرجات الحرارة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات،فمن الضروري الاطلاع على التوقعات الجوية بصورة دائمة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتزايدة التي يشهدها كوكبنا،في هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، حيث يتمّ إدراك أن البلاد ستشهد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، وهو ما يعدّ تحولاً ملحوظاً عن الارتفاعات التي سُجلت في الأيام الماضية.

توقعات درجات الحرارة اليوم

وفقا للبيان الرسمي المعلن عبر صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية على فيس بوك، تمّ الإشارة إلى انخفاض محتمل في درجات الحرارة بقيمة تصل حتى 5 درجات مئوية،وقد جاء هذا التغيير بعد أن شهدت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى في العاصمة الكبرى 35 درجة مئوية، مما أثر سلبًا على حركة الحياة اليومية للناس.

حالة الطقس في محافظات مصر

تجدر الإشارة إلى أن هناك انكساراً للموجة الحارة على الشريط الشمالي من البلاد وحتى شمال الصعيد،حيث أن تغيير مصدر الكتلة الهوائية إلى الرياح الشمالية الغربية النشطة نسبياً سيساهم في التخفيف من وطأة الحرارة،هذا التحول يضمن مناخًا أكثر اعتدالاً في الشمال بينما تبقى مناطق أخرى في البلاد أكثر حرارة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

من المتوقع أن يسود الطقس حاراً على معظم المناطق خلال اليوم، بينما ستظل السواحل الشمالية تتمتع بأجواء أكثر اعتدالاً،كما سيُلاحظ أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ في الليل وفي الساعات الأولى من الصباح، مما يستدعي استعداداً مناسباً من قبل المواطنين.

الظواهر الجوية المحتملة

حذرت الأرصاد الجوية من توقعات الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخصوصاً تلك القريبة من المسطحات المائية، وهو ما يشير إلى ضرورة اليقظة والحذر خلال القيادة في هذه الأوقات،كما أن البحر المتوسط سيكون معتدلاً إلى مضطرب، مع توقع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 2-3 متر، مما يوضح أهمية أخذ الحيطة في عمليات الملاحة البحرية.

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

درجة الحرارة اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 29 17 العاصمة الإدارية 29 16 6 أكتوبر 30 17 بنها 29 16 دمنهور 29 17 وادي النطرون 30 16 كفر الشيخ 27 16 المنصورة 29 17 الزقازيق 30 17 شبين الكوم 29 16 طنطا 27 16 دمياط 22 17 بورسعيد 22 18 الإسماعيلية 30 16 السويس 30 17 العريش 24 14 رفح 24 15 رأس سدر 27 16 نخل 30 11 كاترين 25 10 الطور 30 17 طابا 31 15 شرم الشيخ 34 22 الإسكندرية 22 14 العلمين 21 15 مطروح 22 14 السلوم 22 15 سيوة 25 14 رأس غارب 33 21 الغردقة 33 20 سفاجا 34 21 مرسى علم 34 22 شلاتين 32 21 حلايب 29 23 أبو رماد 32 21 رأس حدربة 29 22 الفيوم 30 16 بني سويف 30 15 المنيا 31 14 أسيوط 33 15 سوهاج 35 16 قنا 37 17 الأقصر 38 16 أسوان 38 20 الوادي الجديد 37 19 أبو سمبل 36 22

في الختام، تعدّ معلومات الطقس حاجة ملحة للمواطنين لتحديد خططهم اليومية واتخاذ التدابير اللازمة،لذلك، ينصح الجميع بمراقبة التغييرات الجوية، خاصة في هذه الأوقات التي تشهد تقلبات،إن التوجيهات التي تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعتبر مرجعًا رئيسيًا لكافة شرائح المجتمع، مما يسهم في تقديم بيئة أكثر أماناً وسلامة.