أسعار اللحوم اليوم: الثلاثاء 18 مارس 2025 – تعرف على التفاصيل!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار اللحوم من العناصر الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين في مختلف بلدان العالم، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير البروتين المطلوب في النظام الغذائي،تنعكس تغييرات الأسعار على القوة الشرائية للأفراد، وتتأثر بالعديد من العوامل بما في ذلك العرض والطلب، والتكاليف الإنتاجية، والسياسات الحكومية،في هذا البحث، سنستعرض أسعار اللحوم في السوق المصري، مع تسليط الضوء على اللحوم البلدي والمستوردة، وندرس تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.

أسعار اللحوم اليوم 18 مارس 2025

شهدت أسعار اللحوم استقرارًا ملحوظًا في الأسواق والمنافذ الحكومية المصرية اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، حيث لا تزال الأسعار ضمن مستويات مقبولة بالنسبة للمستهلكين،توفر صحيفة “الأسبوع” لمتابعيها كافة المعلومات المتعلقة بأسعار اللحوم، في إطار جهودها المستمرة لتغطية جميع المجالات المهمة للقارئ.

أسعار اللحوم في الأسواق

تراوحت أسعار اللحوم البلدي اليوم، حيث بلغ سعر اللحم البلدي حوالي 350 جنيهًا للكيلو،كما سجل سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا،في حين كان سعر اللحوم البتلو في حدود 350 إلى 400 جنيه، وسجل سعر اللحم الجملي ما بين 300 و350 جنيه،بالإضافة إلى ذلك، عُرض سعر عِرق الفلتو بحوالي 420 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر الكندوز بين 380 و420 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن حوالي 428 جنيهًا.

أما بالنسبة للأسعار الأخرى، فتراوحت أسعار كيلو اللحم البتلو بعظم نحو 451 جنيهًا، والكبدة البلدي سجلت سعر 400 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم

تضمنت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة، حيث تراوح سعر اللحم البقري البلدي بين 330 و450 جنيهًا،وسجل لحم الماعز سعرًا يتراوح ما بين 350 و450 جنيهًا، كما أن سعر اللحم المفروم البلدي كان ما بين 330 و450 جنيهًا،بالنسبة للحوم الجملي، فقد تراوحت أسعارها بين 270 و350 جنيهًا، وسجلت الكبدة البلدي سعرًا يتراوح ما بين 400 و450 جنيهًا، بينما بلغت الكبدة الضأن حوالي 550 جنيهًا والفائدة من شراء السجق البلدي كانت ما يقرب من 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المنافذ الوطنية

فيما يتعلق بأسعار اللحوم في المنافذ الوطنية، فقد سجل سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا، وسعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا،كما تراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم “وش فخدة” نحو 300 جنيه، بينما استقرت أسعار كيلو اللحم البقري عند 280 جنيهًا،يُظهر ذلك استقرار الأسعار في المنافذ الوطنية مما يسهم في دعم المستهلكين.

ختامًا، إن أسعار اللحوم اليوم تعكس وضع السوق المحلية وتوجهات استهلاك المواطنين،يؤكد استقرار الأسعار على أهمية تحسين الإنتاجية و العرض لمواجهه الطلب المتزايد،إن متابعة الأسعار وتحديث المعلومات يعدان عنصرين أساسيين لمساعدة المستهلكين في اتخاذ القرارات المناسبة، مما يسهم في تحقيق توازن في السوق وتحسين جودة الحياة،سنستمر في متابعة تطورات أسعار اللحوم في الأيام القادمة والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمستهلكين.