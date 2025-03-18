سعر الذهب في مصر: تحديث فوري لعيار 21 يجذب الانتباه!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر سعر الذهب في مصر من المواضيع المهمة التي تثير اهتمام الجمهور في كل الأوقات، وذلك نظرًا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للذهب،يشكل الذهب مكونًا رئيسيًا في الثقافة والمعاملات التجارية في مصر، وكذلك يعتبر ملاذًا آمنًا للعديد من المستثمرين،في هذا البحث، سنتناول أسعار الذهب في السوق المصري اليوم، 18 مارس 2025، ونستعرض كيف تطورت هذه الأسعار على مر الزمن وأسباب التغيرات الملحوظة.

سعر الذهب الآن في مصر

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا حيث زاد بمقدار 5 جنيهات، ليصل سعر الذهب عيار 21 إلى حوالي 4235 جنيها للبيع و4210 جنيهات للشراء،تأتي هذه ال في إطار التغيرات المستمرة التي يشهدها السوق، والتي تحتاج إلى متابعة دورية للوقوف على أحدث التطورات.

تغيرات أسعار الذهب في مصر

تتفاوت أسعار الذهب في مصر بناءً على المصنعية، حيث تتراوح عادة بين 30 و65 جنيهًا،هذه النسبة تمثل حوالي 7% إلى 10% من سعر الجرام،يجب على المشترين أن يأخذوا في الاعتبار هذه النسب الإضافية عند شراء الذهب، مما يؤثر بشكل كبير على السعر النهائي للقطعة.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة

تختلف أسعار الذهب حسب العيارات، وبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 4840 جنيها للبيع و4811.5 جنيها للشراء،أما عيار 22 فبلغ سعره 4436.75 جنيها للبيع و4410.5 جنيها للشراء،في حين حقق عيار 18 3630 جنيها للبيع و3608.5 جنيها للشراء.

أسعار باقي أعيرة الذهب

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2823.25 جنيها للبيع و2806.75 جنيه للشراء،بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2420 جنيها للبيع و2405.75 جنيه للشراء،تعتبر هذه الفروق كبيرة وتنعكس على خيارات المشترين.

أسعار الجنيه وأونصة الذهب

بالنسبة للجنيه الذهب، فقد بلغ سعره اليوم 33880 جنيها للبيع و33680 جنيها للشراء،أما أونصة الذهب، فكانت الأسعار حوالي 3020.74 دولار للبيع و3020.45 دولار للشراء،يعد الذهب أحد الأدوات الاستثمارية المهمة، حيث يُستخدم كوسيلة لحفظ الثروة.

من الواضح أن متابعة أسعار الذهب في مصر أمر حيوي للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء،إن الأسعار المتغيرة تشير إلى العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق،يجب على المهتمين بالسوق الذهب معرفة التوجهات والتغيرات للتمكن من اتخاذ قرارات مدروسة ونشر الوعي الاقتصادي بين المهتمين.