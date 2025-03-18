حكايات مشوقة: أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان بعد تصاعد الصراع

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الدراما المصرية من أبرز أشكال الفن التي تعكس حضارة الوطن وثقافته، ويمثل مسلسل “حكيم باشا” أحد أبرز الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة،يندرج مسلسل حكيم باشا الذي قام ببطولته مصطفى شعبان تحت تصنيف الدراما الصعيدية التي تتميز بمشاهدها الغنية بالصراعات الأسرية والنزاعات حول الميراث،في الحلقة السابعة عشرة، نشهد تتويج الأحداث المثيرة التي تتعلق بعلاقة الشخصيات الرئيسية وتأثيرها على مسار القصة.

تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا

افتتحت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا بمؤامرة جديدة حيث اتفق بخيت مع أحد الإرهابيين لفك الألغام بغية الاستيلاء على مغارة حكيم باشا، ما أدى إلى تصعيد الوضع داخل القصر،وتسبب هذا الاتفاق في وقوع عمليات قتل بحق شخصيات رئيسية مثل واصل وغراب الذهبي، مما يعكس الصراع المحتدم على النفوذ والثروة.

أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 17

تواصل الأحداث تصاعدها مع اتفاق أولاد نوح الباشا “بحر، سليم، وبرنسة” على قتل ياسين لأجل الميراث،كما تم تجميع العائلة لمناقشة تقسيم الميراث في تفاصيل معقدة تهدد بالتوتر،ويبرز الاتفاق بين بحر وعوف كعنصر رئيسي، حيث يخططون للتخلص من ياسين مقابل نصيب كبير من الثروة، مما يزيد من حدة الصراع والعنف الذي يميز العائلة.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث المسلسل حول حكيم الذي يتولى إدارة تجارة عمه في الآثار،يبرز العمل الصراعات الناتجة عن الطمع والغيرة، حيث أن أولاد العم يختارون الخيانة بدلًا من الوحدة،ترتسم ملامح الصراع حول الثروة بشكل قوي، مما يؤدي إلى تأزيم العلاقة الأسرية بين أعضاء العائلة الباشا، حيث يتخلى الكثير عن مشاعر القرابة أمام إغراء المال.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يتضمن طاقم العمل مجموعة من أبرز الممثلين المصريين، بما في ذلك مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، وسلوى خطاب، وغيرهم، ليشكلوا معاً لوحة درامية غنية بالأداء الرائع،يحمل المسلسل توقيع المؤلف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو إنتاج شركة سينرجي، مما يضمن جودة العمل ونجاحه.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا على شاشة قناة CBC في تمام الساعة 715 مساءً، مع إعادة أولى الساعة 1215 صباحاً والثانية الساعة 3 مساءً،كما يتم عرضه على قناة الحياة في الساعة 930 مساءً، ويُعاد بثه عند الساعات 230 صباحًا و930 صباحًا و115 مساءً، بالإضافة إلى توافره على منصة watch it.

بهذا، يظل مسلسل “حكيم باشا” واحدًا من الأعمال الدرامية التي تُسلي الجمهور وتقدم له دروسًا في العلاقات الإنسانية، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تطرأ على العلاقات العائلية،يستمر صعود الأحداث في الحلقات القادمة، منتظرة مزيدًا من التشويق والمتعة لعشاق الدراما المصرية.