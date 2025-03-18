أسعار العملات في الأسواق العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025: ماذا يعكس السوق؟

الرياض - أميرة القحطاني - تتأثر أسعار العملات بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية التي تمر بها الدول،في إطار هذا السياق، تقدم منصات التحليل المالي معلومات تفصيلية حول أسعار صرف العملات العربية والأجنبية،سنقوم في هذا البحث بعرض أسعار العملات في بداية التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، مستعرضين المعلومات الأساسية لكل من الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي، الدولار الأمريكي، اليورو، والجنيه الاسترليني.

أسعار العملات العربية والأجنبية

تتبع منصة “الأسبوع” حركة أسعار العملات لتحقيق الشفافية والمعرفة للقراء،تقدم هذه الخدمة المستمرة تفاصيل دقيقة لتساعد المهتمين في سوق المال على متابعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف، مما يعكس الحالة الاقتصادية العامة في مصر وعلى المستوى الدولي.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.45 جنيه للشراء، و 13.48 جنيه للبيع،وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 13.40 جنيه للشراء و 13.48 جنيه للبيع،أما في بنك مصر، فقد كان السعر مشابهًا، حيث سجل 13.40 جنيه للشراء و 13.48 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر الريال.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي إلى نحو 13.773 جنيه للشراء و 13.734 جنيه للبيع،وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 13.768 جنيه للشراء و 13.725 جنيه للبيع،بينما سجل بنك مصر نفس الأسعار، مما يشير إلى استقرار سعر تداوله عبر مختلف البنوك.

سعر الدينار الكويتي

بالنسبة للدينار الكويتي، فقد سجل في البنك المركزي المصري نحو 163.84 جنيه للشراء و 164.59 جنيه للبيع،وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعره حوالي 163.29 جنيه للشراء و 164.41 جنيه للبيع،أما في بنك مصر، فقد سجل 163.39 جنيه للشراء و 164.44 جنيه للبيع، مما يوضح التباين السعري البسيط بين البنوك المختلفة.

سعر الدولار الأمريكي

في بداية التعاملات، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع،في حين بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 50.46 جنيه للشراء و 50.56 جنيه للبيع،وكان السعر في بنك مصر مطابقًا حيث سجل 50.46 جنيه للشراء و 50.56 جنيه للبيع، مما يبرز استقرار الدولار في السوق المصري.

سعر اليورو الأوروبي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 55.02 جنيه للشراء و 55.17 جنيه للبيع،في البنك الأهلي المصري، جاء السعر عند 54.84 جنيه للشراء و 55.16 جنيه للبيع،وفي بنك مصر، سجل السعر 55.02 جنيه للشراء و 55.22 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا أيضًا في أسعار اليورو.

سعر الجنيه الاسترليني

أما بالنسبة للجنيه الاسترليني، فقد سجل في البنك المركزي المصري نحو 65.53 جنيه للشراء و 65.72 جنيه للبيع،وفي البنك الأهلي المصري، سجل 65.42 جنيه للشراء و 65.77 جنيه للبيع،بينما بلغ سعره ببنك مصر 65.39 جنيه للشراء و 65.77 جنيه للبيع، مما يعكس توازنا في سعر الاسترليني بين مختلف البنوك.

تظهر أسعار العملات المعروضة اليوم استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي مما يمكّن المستثمرين والمهتمين من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا،مع استمرار التغيرات العالمية، يتعين على المتعاملين متابعة أسعار العملات باستمرار لضمان تحقيق أهدافهم المالية في ظل السوق الديناميكي،من المهم أن تظل البنوك والمصارف المركزية على اطلاع دائم بالتغيرات الاقتصادية لتقديم أفضل الخيارات لعملائها.