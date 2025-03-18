أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025: البيضاء بسعر 105 جنيهات!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار الدواجن من المواضيع الحيوية التي تهم الكثير من الأفراد في المجتمع، إذ تلعب دورًا مهمًا في تحديد ميزانيات الأسر،في هذا السياق، يحرص المواطنون على متابعة أسعار الدواجن بشكل دوري لمعرفة التغيرات السعرية الناتجة عن عوامل عديدة مثل العرض والطلب وموسم الإنتاج،في هذا البحث، نستعرض أسعار الدواجن في الأسواق المحلية بمصر خلال يوم الثلاثاء 18 مارس، وما يرافقها من تفاصيل هامة.

أسعار الدواجن اليوم

لقد قامت «الأسبوع» بتوفير معلومات موثوقة لمتابعيها حول أسعار الدواجن التي شهدت تغييرات في الساعات الأخيرة،يُنصح المتابعون بمتابعة هذه التقارير بشكل دوري للحصول على أحدث المعلومات في هذا المجال.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

فيما يتعلق بالدواجن البلدي، فقد سجل سعرها في بورصة الدواجن حوالى 120 جنيهًا، في حين يصل سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق المحلية إلى 130 جنيهًا،هذه الأسعار تعكس التغيرات المستمرة في سوق الدواجن مما يستدعي متابعة دقيقة لتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 95 جنيهًا للكيلو في البورصة، بينما تراوحت أسعارها عند 105 و106 جنيهات عند البيع للمستهلكين،إن الاختلاف في الأسعار بناءً على نقاط البيع يعكس تعدد الخيارات المتاحة للمستهلكين.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم

سجلت أسعار الدواجن الحمراء الساسو نحو 93 جنيهًا للكيلو في البورصة، بينما بلغ سعر الكيلو بالنسبة للمستهلك على مستوى الأسواق المحلية 103 جنيهات،يغطي هذا الفارق بين الأسعار مستوى التكلفة والتوزيع التي تؤثر على السوق بشكل عام.

سعر البانيه اليوم

تشير البيانات إلى أن سعر كيلو البانيه يتراوح اليوم بين 200 و210 جنيهات، وقد يختلف هذا السعر بناءً على المنطقة ونقطة البيع،يمثل هذا السعر تحديًا للأسر التي تعتمد على هذا المنتج كمكون رئيسي في وجباتها.

أسعار الكتاكيت اليوم

تشمل أسعار الكتاكيت اليوم ما يلي

– الكتكوت الأبيض في الشركات يتراوح بين 49 و56.5 جنيه.

– الكتكوت الأبيض في القطعان يتراوح بين 38 و38.5 جنيه.

– الكتكوت الساسو والساسو بيور يتراوح بين 13 و14 جنيهًا.

– الكتكوت البلدي الحر يتراوح بين 6.5 و7 جنيهات.

– الكتكوت البلدي المشعر يتراوح بين 6.75 و7.25 جنيه.

– الكتكوت الهجين يتراوح بين 8 و9 جنيهات.

– الكتكوت الجيل الثاني يتراوح بين 10 و11 جنيهًا.

– الكتكوت روزي بيور يتراوح بين 15 و16 جنيهًا.

– الكتكوت جميزة يتراوح بين 12 و12.50 جنيه.

أسعار البيض اليوم

تظهر البيانات الحديثة أن سعر كرتونة البيض الأحمر بلغ 160 جنيهًا جملة، بينما يباع للمستهلك بسعر يصل إلى 170 جنيهًا،أما بالنسبة لكرتونة البيض الأبيض، فقد بلغت 158 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر 168 جنيهًا،تؤكد هذه الأسعار على أهمية البيض كسلعة غذائية رئيسية في ميزانيات الأسر المصرية.

ختامًا، يتضح أن أسعار الدواجن والمنتجات المرتبطة بها تعتمد على عوامل متعددة تتراوح بين العرض والطلب في الأسواق المحلية،من الضروري أن يبقى المستهلكون على دراية بهذه الأسعار لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بمشترياتهم،ينبغي التشجيع على الوعي حول تقلبات السوق وكيفية تأثيرها على الحياة اليومية،إن فهم هذه الديناميات سيمكن الأفراد من إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل وضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مستدام.