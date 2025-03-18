أسعار السمك والجمبري في أولى معاملات الثلاثاء 18 مارس 2025: تعرف على أحدث الأسعار!

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار السمك والجمبري في سوق العبور لتجارة الجملة تغيرات ملحوظة في بداية تعاملات يوم الثلاثاء 18 مارس 2025،تعتبر هذه الأسعار مؤشراً مهماً يستفيد منه المستهلكون والتجار على حد سواء، لذا نقدم للقراء تفصيلاً دقيقاً لهذه الأسعار، جنبا إلى جنب مع أهمية متابعة التغيرات المستمرة في السوق.

أسعار السمك والجمبري

تسعى «الأسبوع» لتزويد متابعيها بأحدث المعلومات حول أسعار السمك والجمبري، وذلك في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها للزوار في مجالات متعددة،يمكن المتابعة للحصول على تحديثات يومية للأسعار وأي تغييرات قد تطرأ على السوق.

سعر السمك البلطي اليوم

تراجع سعر السمك البلطي الكبير اليوم، حيث يتراوح ما بين 74 و78 جنيهًا للكيلو،وفيما يتعلق بالسمك البلطي الوسط، فقد سجل تراجعًا أيضًا ليصل إلى ما بين 69 و73 جنيهًا للكيلو،أما بالنسبة للسمك البلطي الأسواني، فقد استقر سعره ليكون في نطاق يتراوح من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

وعن السمك الفيليه البلطي المجمد، فقد ارتفعت أسعاره لتبلغ ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو، مما يعكس تغيرات السوق وتأثيرها على المحاصيل السمكية.

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

تسجل أسعار الأسماك الأخرى، حيث وصل سعر السُّبيط – كاليماري ما بين 200 و330 جنيهًا،كما يسجل سعر كيلو مكرونة سويسي ما بين 80 و140 جنيهًا،بينما بلغ سعر كيلو البوري من 150 إلى 190 جنيهًا، وتصنف أسعار السمك البوري الأصغر حجمًا بين 90 و110 جنيهات.

تبين أسعار الكابوريا أنها تتراوح من 40 إلى 150 جنيهًا، في حين سجل سمك «القاروص – لوت» من 150 إلى 350 جنيهًا، وسعر سمك الوقار يتراوح بين 150 و350 جنيهًا،بالنسبة لسعر كيلو الدنيس، فقد تراوح بين 90 و260 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

أما بالنسبة لأسعار الجمبري، فقد سجل الجمبري الجامبو سعرًا يتراوح بين 600 و700 جنيه للكيلو، بينما الجمبري كبير الحجم يتراوح ما بين 520 و580 جنيهًا للكيلو،وفيما يتعلق بالجمبري متوسط الحجم، فإن سعره يتراوح بين 400 و500 جنيه للكيلو، بينما الجمبري صغير الحجم يتراوح سعره ما بين 180 و380 جنيهًا للكيلو.

جدير بالذكر أن أسعار الجمبري المجمد تتراوح ما بين 175 و475 جنيهًا للكيلو، مما يعكس تنوع المنتجات المتاحة في السوق وتأثير الطلب والعرض عليها.

في الختام، تعتبر متابعة أسعار السمك والجمبري في السوق مهمة للمستهلكين والتجار على حد سواء، خاصة في ظل تغييرات الأسعار المتكررة،ينصح بمراقبة هذه الأسعار بانتظام لضمان اتخاذ قرارات شراء مدروسة،وبذلك نكون قد وفّرنا للقارئ صورة شاملة عن الوضع الراهن لأسعار السمك والجمبري في السوق، مما يسهم في تعزيز فهمه لآلية التجارة في هذا القطاع الحيوي.