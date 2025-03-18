موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025: لا تفوتوا الفرصة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر مواعيد أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير من المسلمين، حيث يتزامن ذلك مع انتهاء يوم الصيام وبداية وقت الإفطار،تتعاقب الأيام في شهر رمضان، وفي اليوم الثامن عشر، يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان المغرب بدقة، ليس فقط لأداء العبادة ولكن أيضًا لتنظيم حياتهم اليومية وتحديد أوقات الطعام،لذلك، سنقدم في هذا المقال تفاصيل موعد أذان المغرب اليوم، مع التركيز على المحافظات المختلفة في مصر.

موعد أذان المغرب اليوم

إن موعد أذان المغرب يمثل لحظة مهمة للمسلمين، حيث يعتاد الجميع على ممارساتهم الروحية والاجتماعية في هذه الساعة المباركة،تسعد «الأسبوع» بتقديم خدمة متواصلة لمتابعيها لمعرفة أوقات الأذان خلال شهر رمضان الكريم،يمكنكم متابعة مواعيد الأذان بانتظام للحصول على المعلومات الدقيقة من خلال مصادر موثوقة.

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات المختلفة

يشمل معرفة توقيت أذان المغرب في مختلف المحافظات المصرية ما يلي

– في القاهرة أذان المغرب في تمام الساعة 605 مساءً.

– في الجيزة أذان المغرب في تمام الساعة 607 مساءً.

– في القليوبية أذان المغرب في تمام الساعة 606 مساءً.

– في الإسكندرية أذان المغرب في تمام الساعة 610 مساءً.

– في الغربية أذان المغرب في تمام الساعة 606 مساءً.

– في المنصورة أذان المغرب في تمام الساعة 605 مساءً.

– في الشرقية أذان المغرب في تمام الساعة 606 مساءً.

– في أسيوط أذان المغرب في تمام الساعة 606 مساءً.

– في سوهاج أذان المغرب في تمام الساعة 604 مساءً.

– في الإسماعيلية أذان المغرب في تمام الساعة 601 مساءً.

– في الفيوم أذان المغرب في تمام الساعة 607 مساءً.

– في شرم الشيخ أذان المغرب في تمام الساعة 553 مساءً.

– في العلمين أذان المغرب في تمام الساعة 614 مساءً.

– في المحلة الكبرى أذان المغرب في تمام الساعة 606 مساءً.

– في السويس أذان المغرب في تمام الساعة 600 مساءً.

– في دمياط أذان المغرب في تمام الساعة 601 مساءً.

– في بورسعيد أذان المغرب في تمام الساعة 601 مساءً.

– في المنوفية أذان المغرب في تمام الساعة 604 مساءً.

إن معرفة مواعيد أذان المغرب ليست مجرد معلومات ثابتة، بل تعبر عن التقاليد الدينية والاجتماعية التي يقوم بها المسلمون خلال هذا الشهر الفضيل،يساعد هذا التنسيق على تعزيز الروابط المجتمعية ويكون بمثابة دعوة للجميع للعبادة والاستمتاع بروحانية الشهر.

في الختام، يمثل موعد أذان المغرب اليوم الثامن عشر من رمضان فرصة للتواصل الروحي بين المسلمين،بناءً على المعلومات المذكورة، يمكن للجميع تنظيم أوقاتهم بشكل أفضل،من الضروري دائمًا متابعة التوقيتات بدقة لضمان سلامتهم ولتلبية احتياجات مجتمعهم،نتمنى لجميع المسلمين صيامًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا في هذه الأيام المباركة.