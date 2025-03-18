موعد عودة كولر لقيادة الأهلي في مواجهة إنبي بكأس العاصمة المصرية: ترقبوا المفاجآت!

الرياض - أميرة القحطاني - يُعتبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، وقد أصبح له دور محوري في توجيه الفريق نحو تحقيق الإنجازات،بعد أزمة مباراة القمة الأخيرة التي لم تُلعب أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في بطولة دوري NILE، قرر كولر العودة إلى القاهرة لقيادة الفريق استعدادًا لمباراته المقبلة،سيتمكن كولر من تقديم استراتيجيات جديدة وتطبيق أساليب التدريب التي من شأنها تحسين أداء الفريق في المرحلة المقبلة.

توقيت العودة إلى القاهرة

أفاد مارسيل كولر بأنه سيعود إلى القاهرة غدًا الأربعاء، الموافق 19 مارس الجاري، وذلك من أجل قيادة النادي الأهلي في مواجهته أمام نادي إنبي في بطولة كأس العاصمة المصرية،يتطلع النادي الأهلي إلى استعادة الأجواء الإيجابية ورفع الروح المعنوية للاعبين بعد الأحداث الأخيرة، حيث يأمل كولر في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح من خلال التكتيكات التي سيضعها.

استعدادات كولر للمباراة

على هامش التحضيرات لمباراة إنبي، سيتواجد كولر في مران الفريق الأخير يوم غدٍ الأربعاء في ملعب التتش،يُعتبر هذا التدريب فرصة لتطبيق الرتوش الأخيرة على الخطة التي سيعتمدها في اللقاء، حيث يسعى كولر لتقوية صفوف الفريق من خلال إظهار الثقة لدى اللاعبين وإلهامهم لتحقيق النتائج المرجوة.

تشكيلة الأهلي المرتقبة

يترقب عشاق النادي الأهلي أن يعتمد كولر على بعض البدلاء والشباب في تشكيل الفريق الأساسي خلال اللقاء، مما يعكس رغبته في منح الفرصة للاعبين الجدد لتعزيز مكانتهم في الفريق الأول،من المتوقع أن يقدم هؤلاء اللاعبين أداءً قويًا يُظهر إمكانياتهم الحقيقية ويُسهم في تحسين النتائج العامة للنادي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

سيكون موعد المباراة بين فريق الأهلي ونادي إنبي يوم الخميس المقبل، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد السلام، في إطار دور المجموعات بكأس عاصمة مصر،تُعد هذه المباراة من الأهمية الكبيرة للفريق؛ حيث يسعى الأهلي لتقديم أداء قوي يساهم في تعزيز مكانته في البطولة.

في ختام، تبدو فترة كولر مع النادي الأهلي واعدة للغاية، حيث تعود آمال الجماهير إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة،إن قدرة كولر على التعامل مع الظروف المعيشية في كرة القدم المصرية وتشكيل فريق متماسك وقوي ستلعب دورًا حاسمًا في نجاح الفريق في البطولة،تجسد مواجهة إنبي القادمة فرصة كبيرة لتأكيد جاهزية الأهلي واستعادة هيبته في الساحة المحلية.