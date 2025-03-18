توقيت أذان الظهر: اكتشف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الصلاة من أهم العبادات في الإسلام، حيث تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الدين،يهتم المسلمون بمواعيد الصلوات في كل يوم، خاصةً في أوقات مثل شهر رمضان المبارك الذي يضاعف فيه الثواب،لهذا، فإن معرفة مواقيت الصلاة بشكل دقيق يشكل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمسلمين، مساعدًا إياهم على تنظيم أوقاتهم وأداء عباداتهم في مواعيدها الصحيحة،في هذا المقال، نستعرض مواقيت الصلاة لليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس، 18 رمضان، في مختلف المحافظات والمدن المصرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

للمقيمين في مدينة القاهرة، فإن مواقيت الصلاة اليوم هي كالتالي

– ساعة الفجر 434 صباحًا.

– ساعة الظهر 1203 مساءً.

– ساعة العصر 329 مساءً.

– ساعة المغرب 605 مساءً.

– ساعة العشاء 723 مساءً.

مواقيت الصلاة في الجيزة

أما بالنسبة لسكان محافظة الجيزة، فمن المقرر أن تكون مواقيت الصلاة كما يلي

– ساعة الفجر 436 صباحًا.

– ساعة الظهر 1204 مساءً.

– ساعة العصر 331 مساءً.

– ساعة المغرب 607 مساءً.

– ساعة العشاء 724 مساءً.

مواقيت الصلاة في القليوبية

بالنسبة لأهالي محافظة القليوبية، فإن مواقيت الصلاة لهذا اليوم هي

– ساعة الفجر 434 صباحًا.

– ساعة الظهر 1203 مساءً.

– ساعة العصر 330 مساءً.

– ساعة المغرب 606 مساءً.

– ساعة العشاء 723 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وفي مدينة الإسكندرية، يمكن لمواقيت الصلاة أن تُسجل كما يلي

– ساعة الفجر 439 صباحًا.

– ساعة الظهر 1208 مساءً.

– ساعة العصر 335 مساءً.

– ساعة المغرب 610 مساءً.

– ساعة العشاء 729 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان

أما عن مواقيت الصلاة في أسوان، فهي كالتالي

– ساعة الفجر 432 صباحًا.

– ساعة الظهر 1156 مساءً.

– ساعة العصر 322 مساءً.

– ساعة المغرب 559 مساءً.

– ساعة العشاء 712 مساءً.

مواقيت الصلاة في مطروح

وفي مطروح، يمكن ة مواقيت الصلاة بهذا الشكل

– ساعة الفجر 449 صباحًا.

– ساعة الظهر 1219 مساءً.

– ساعة العصر 346 مساءً.

– ساعة المغرب 621 مساءً.

– ساعة العشاء 740 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغردقة

أما مواقيت الصلاة في الغردقة فهي كالتالي

– ساعة الفجر 427 صباحًا.

– ساعة الظهر 1153 مساءً.

– ساعة العصر 319 مساءً.

– ساعة المغرب 555 مساءً.

– ساعة العشاء 710 مساءً.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وفي شرم الشيخ، يُمكن الاطلاع على مواقيت الصلاة كما يلي

– ساعة الفجر 424 صباحًا.

– ساعة الظهر 1151 مساءً.

– ساعة العصر 317 مساءً.

– ساعة المغرب 553 مساءً.

– ساعة العشاء 709 مساءً.

يشكل الاطلاع على مواقيت الصلاة جزءًا حيويًا من حياة المسلمين اليومية، حيث يساهم في تنظيم الأوقات والتخطيط للعبادات،كما أنه يعد أمرًا مهمًا في تعزيز الوعي الديني والتأكيد على الالتزام بالعبادات في أوقاتها الصحيحة، خصوصًا في شهر رمضان المبارك،لذا، إن معرفة مواقيت الصلاة بدقة يمكن أن تساعد المسلمين في أداء صلواتهم في أوقاتها المحددة والمواظبة عليها،نتمنى للجميع أوقاتًا مباركة، وصلاة مقبولة،