دعاء صباح يوم الثلاثاء 18 مارس 2025: بداية مشرقة ليوم ملئ بالبركات

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر دعاء الصباح من العبادات التي يحرص عليها المسلمون، حيث يمثل التواصل المباشر مع الله سبحانه وتعالى والتعبير عن الرغبات والآمال،يأتي هذا الدعاء مع دخول كل صباح جديد، لا سيما خلال أيام شهر رمضان المبارك، الذي يمثل فرصة للتقرب إلى الله والتفكر في العطاءات والرحمات،يوم الثلاثاء 18 رمضان 2025 يمثل مناسبة رائعة ليعبر المسلمون عن إيمانهم ويطلبوا الرزق والخير في حياتهم.

دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 18 رمضان 2025

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور،اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده،اللهم اجعل صباحنا هذا مليئًا بنورك وبركتك، واهدِنا إلى سواء السبيل،اللهم ثبت قلبي على دينك، وألهمني سبل الخير والصلاح في هذا الصباح المبارك،اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي، وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم،اللهم ارزقني الصحة والعافية، واجعل هذا الصباح بداية للنجاح والتوفيق.

دعاء الصباح لجلب الطمأنينة

اللهم احفظني بحفظك واكلأني برعايتك، واجعل يومي هذا خاليًا من الهموم والمشكلات،اللهم لك الحمد على ما أنعمت به عليّ، وأشكرك على نعمك التي لا تُعد ولا تُحصى،اللهم افتح لي أبواب رزقك وبارك لي في عملي، واجعل هذا الصباح بداية خير وبركة،اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل هذا اليوم يوم قبول في صيامي وقيامي.

دعاء الصباح في رمضان

اللهم اجعل صيامي وقيامي في هذا الشهر المبارك مقبولين، وامنحني بركة عملٍ لا ينقطع،اللهم يسر لي أمري، وافتح لي أبواب رزقك الواسعة، وبارك لي في خطواتي،إن دعاء الصباح هو وسيلة للتواصل مع الله، ويعكس الرغبة في الاستعانة به لتحقيق الأهداف والطموحات، خاصة في الشهر الفضيل الذي تزيد فيه الأعمال الصالحة والعبادات.

في النهاية، نؤكد أن الدعاء هو سلاح المؤمن، فكل صباح يحمل في طياته فرصة جديدة للتعبير عن التوجه نحو الله وطلب المغفرة والبركة،إن التوجه بالدعاء في أيام رمضان، وخاصة خلال أيام الثلاثاء، هو تجسيد للتفاؤل ورغبة في التواصل الدائم مع الخالق، فليكن كل دعاء يحمل طابع اليقين بقدرة الله على الاستجابة،لذلك، يظل دعاء الصباح من أهم العبادات التي يجب تنفيذها بكل إخلاص وإيمان لتحقيق الطمأنينة والخير في الحياة.