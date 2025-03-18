أسعار الذهب تشتعل مع بداية تعاملات الثلاثاء 18 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار الذهب من العوامل الاقتصادية الهامة التي تؤثر على الأسواق المالية والمستثمرين على مستوى العالم،يحرص الكثيرون على متابعة أسعار الذهب نظراً لأهميته كملاذ آمن في الأوقات التي تشهد تقلبات اقتصادية، فهو يعد من الأصول الرئيسية التي يحتفظ بها الأفراد للتأمين ضد الأزمات،في هذا البحث، سنقوم بدراسة أسعار الذهب لليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، ونستعرض تفاصيله في الأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

شهد سعر الذهب اليوم 18 مارس 2025، استقراراً حذراً منذ نهاية تعاملات أمس الاثنين في أسواق الصاغة والمجوهرات المحلية،توفر “الأسبوع” لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الذهب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الذهب في الأسواق المحلية

تتوزع أسعار الذهب في الأسواق المحلية كما يلي

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى حوالي 4823 جنيهاً للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4220 جنيهاً للجرام.

تراوح سعر الذهب عيار 18 نحو 3617 جنيهاً للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 2813 جنيهاً للجرام.

أسعار شراء الذهب اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب عند الشراء من الجمهور كالتالي

سعر الذهب عيار 24 بلغ 4800 جنيهاً للجرام.

أما الذهب عيار 21 فقد وصل إلى حوالي 4200 جنيهاً للجرام.

وبالنسبة للذهب عيار 18، فقد سجل نحو 3600 جنيهاً للجرام.

فيما وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2800 جنيهاً للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تداول سعر الجنيه الذهب اليوم شراء بـ 33760 جنيهاً، قبل إضافة الضريبة أو الدمغة أو المصنعية، بينما سجل سعر بيع الجنيه الذهب المستعمل 33600 جنيهاً.

الأسعار العالمية للذهب

شهد سعر الذهب عالمياً ارتفاعاً بنسبة 0.21% ليبلغ نحو 2990 دولاراً للأونصة، حيث تعادل الأوقية حوالي 31.1 جراماً من عيار ذهب 24، وذلك وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وصل سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى حوالي 4.827 مليون جنيه مصري اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، أي وزن 1000 جرام،وتجدر الإشارة إلى أن أسعار التعاملات في البورصة العالمية تتأثر بأسعار الدولار عالمياً، مما يجعلها عرضة للتقلبات المستمرة،وقد بدأت تعاملات الأسبوع بصعود في سعر أوقية الذهب عالمياً لتصل إلى 3001 دولار.

ختاماً، أسعار الذهب تظل من مواضيع الاهتمام المتزايد لدى المستثمرين والمتخصصين في السوق، لكونها مرتبطة بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة،إن متابعة أسعار الذهب وعوامل التأثير عليه تسهم في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة،يبقى الذهب كأصل أمان لفترة طويلة وعلى الأرجح سيبقى له نفس الأهمية في المستقبل.