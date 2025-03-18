كولر يطلب من سامي قمصان تقديم تقرير شامل عن تدريبات الأهلي أثناء غيابه

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الرياضة أحد أبرز وسائل الترفيه والتنافس في حياة المجتمعات، وتمثل كرة القدم جزءًا أساسيًا من هذه الثقافة،ومن بين الأندية العريقة في الوطن العربي، يبرز الأهلي المصري كأحد الأندية الأكثر نجاحًا، وقد أخذت الأحداث الأخيرة في النادي طابعًا خاصًا،فقد قام سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، بإدارة تدريبات الفريق الأحمر خلال فترة غياب المدرب السويسري كولر، الذي يتواجد في سويسرا لقضاء إجازته،يُظهر هذا التغيير في القيادة حرص النادي على ضمان استمرارية الأداء الجيد للفريق وجاهزيته للمنافسات القادمة.

تدريبات الأهلي تحت إشراف سامي قمصان

بعد عودة اللاعبين من الراحة السلبية يوم الإثنين الماضي، تولى سامي قمصان مهمة قيادة تدريبات الفريق حتى عودة كولر بعد 48 ساعة،يُعتبر هذا الوقت حاسمًا بالنسبة للأهلي، حيث يسعى جاهدًا للاستعداد للبطولات المحلية ودوري أبطال إفريقيا،الفريق يواجه مشاركة صعبة أمام الهلال السوداني في الأول من أبريل في القاهرة، تليها مباراة أخرى في موريتانيا في الثامن من نفس الشهر،هذا الجدول الزمني المضغوط يُبرز أهمية التحضير الجاد والفعال للفريق.

الاستعداد لمواجهة إنبي

في إطار المنافسات الحالية، يستعد الأهلي لمباراته المرتقبة ضد إنبي، حيث ستُقام المباراة في التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب السلام، وتعتبر جزءًا من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر،يسعى الأهلي للفوز في هذه المباراة لتحقيق النقاط اللازمة للمنافسة على اللقب الذي يتطلع للفوز به للمرة الأولى.

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

من الجدير بالذكر أن جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي تصل إلى 25 مليون جنيه مصري، حيث يحصل كل نادٍ يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه، مع وضع جوائز مالية تتضمن 10 ملايين جنيه للبطل، و4 ملايين للوصيف، و2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع،تبرز هذه الجوائز القيمة الكبيرة التي تقف وراء المنافسة وتجعل الأندية تسعى جاهدًا لتحقيق أفضل النتائج.

ختامًا، يُظهر سعي النادي الأهلي لتحقيق النجاح في المباريات القادمة تفانيه واحترافه، حيث تسهم هذه الاستعدادات في تعزيز موقعه في الساحة الرياضية،إن ترتيب التحضير الجيد وتحقيق النتائج الإيجابية من شأنه أن يعزز من مكانة النادي ويساعده في تحقيق الألقاب المأمولة، مما يجعل المشجعين في حالة ترقب دائم للتطورات القادمة.