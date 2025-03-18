سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025: ما الجديد؟

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل سعر الدرهم الإماراتي أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين والتجار في مصر، حيث يعتبر العملة الأساسية للتبادلات التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة،في هذا البحث، سنستعرض تفاصيل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، وذلك بتاريخ 18 مارس 2025،سيتيح لنا ذلك فهم الاتجاهات الحالية في السوق وتأثيرها على المعاملات المالية.

سعر الدرهم الإماراتي

استقر سعر الدرهم الإماراتي في تاريخ 18 مارس 2025 في البنوك المصرية،حيث بلغ سعر الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.795 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.768 جنيه،توفر هذه المعلومات رؤية واضحة للمقيمين في مصر فيما يتعلق بالتحويلات المالية والمبادلات التجارية مع الإمارات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 13.773 جنيه للشراء و13.734 جنيه للبيع،يعكس هذا السعر استقرار العملة الإماراتية في السوق المصري ويلقي الضوء على أهمية هذه العملة في مجال الاقتصاد المحلي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي حوالي 13.768 جنيه، بينما سعر البيع 13.725 جنيه،تشير هذه الأرقام إلى الطلب المستمر على الدرهم الإماراتي من المواطنين المصريين والراغبين في السفر للإمارات.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى حوالي 13.768 جنيه للشراء و13.725 جنيه للبيع،تعد هذه الأسعار متوافقة مع الأسعار المعلنة في البنوك الأخرى، مما يعكس تنسيقًا بين المؤسسات المالية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، كان سعر شراء الدرهم الإماراتي حوالي 13.768 جنيه وسعر البيع 13.723 جنيه،توفر هذه الأسعار للمستثمرين والمقيمين خيارات متعددة للتحويلات المالية بالدرهم.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل بنك القاهرة سعرًا للدرهم الإماراتي وصل إلى 13.768 جنيه للشراء و13.725 جنيه للبيع،هذه الأسعار تعكس اهتمام البنك بالتعامل مع العملة الإماراتية وسط انفتاح السوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

في مصرف أبوظبي الإسلامي، كان السعر الأعلى حيث سجل حوالي 13.795 جنيه للشراء و13.768 جنيه للبيع،يمكن ملاحظة أن هذا المصرف يعد الخيار المفضل للكثير من المتعاملين بالدرهم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي 13.768 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 13.72 جنيه،هذه الأسعار تشير إلى استقرار التعاملات المالية بالدرهم الإماراتي.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي

في المصرف العربي الدولي، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 13.765 جنيه للشراء و13.736 جنيه للبيع،تشير هذه الأرقام إلى حركة نشطة في سوق الصرف المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي كان 13.764 جنيه للشراء و13.722 جنيه للبيع،تشير هذه الأسعار أيضًا إلى تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

في بنك البركة، سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.763 جنيه للشراء و13.735 جنيه للبيع،توفر هذه الأسعار معلومات مهمة عن التعاملات المالية التي يقوم بها العملاء.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد بلغ 13.765 جنيه للشراء و13.453 جنيه للبيع،يعكس هذا السعر تنوع الخيارات في السوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أجريكول

سجل بنك أجريكول سعر الدرهم الإماراتي بواقع 13.77 جنيه للشراء و13.673 جنيه للبيع،تعتبر هذه الأسعار جزءًا من السياق العام لسعر الدرهم في الأسواق المصرية.

ختامًا، يمثل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية مؤشرًا هامًا للتعاملات المالية والاستثمار في السوق المصري،حيث تساعد هذه المعلومات المستثمرين والتجار في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، مما يعطي أهمية خاصة لمتابعة الأسعار بشكل دوري،نحن في «الأسبوع» نقدم دائمًا آخر المستجدات حول حركة سعر الدرهم الإماراتي لمتابعينا، ويمكنكم الاطلاع عليها باستمرار للحصول على تحديثات دقيقة.