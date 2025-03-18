سعر الذهب عند ختام تداولات ليلة السبت 15 مارس 2025: اكتشف الجديد!

الرياض - أميرة القحطاني - يُعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق العالمية والمحلية، ويمثل ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات،في هذا البحث، نناقش أسعار الذهب في السوق المصري في 15 مارس 2025، ومعرفة الأسباب وراء ارتفاع هذه الأسعار،سنتناول أيضاً تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية على تداولات الذهب، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لسعر هذا المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 15 مارس 2025،فقد سجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات المسائية حوالي 4195 جنيهاً للبيع، ولكن سرعان ما ارتفع في المساء ليصل إلى 4205 جنيهات للبيع،بينما سجلت الأوقية الذهبية نحو 2985.11 جنيه.

أسعار الذهب حسب العيارات المختلفة

وفيما يلي تفصيل أسعار الذهب بحسب العيارات المتعددة ارتفع سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات المسائية إلى 4805.75 جنيه للبيع و4777.25 جنيه للشراء،كذلك، صعد سعر الذهب عيار 22 إلى مستوى 4405.25 جنيه للبيع و4379 جنيهاً للشراء،أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل 3604.25 جنيه للبيع و3582.75 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 14 نحو 2803.25 جنيه للبيع و2786.75 جنيه للشراء،كما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2402.75 جنيه للبيع و2388.50 جنيه للشراء،وللذهب عيار 9، بلغ السعر 1802.25 جنيه للبيع و1791.50 جنيه للشراء،وفيما يخص سعر الجنيه الذهب، فقد وصل إلى 33640 جنيهاً للبيع و33440 جنيهاً للشراء.

التوقعات المستقبلية لسعر الذهب

تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار الذهب العالمي في الفترة المقبلة، خاصةً في ظل استمرار الحرب التجارية التي تسهم في تدهور النمو الاقتصادي و معدلات التضخم،وقد أصبح من الواضح أن الرسوم الجمركية تمثل قلقاً كبيراً للمستثمرين، مما يعزز الطلب على المعدن الأصفر كاستثمار آمن،من جهة أخرى، يجب مراقبة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI)، الذي يعد من البيانات الهامة التي سيكون لها تأثير كبير على سعر الذهب في المستقبل، حيث سيوفر التوضيحات اللازمة حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي.

في الختام، يُظهر تحليل أسعار الذهب في 15 مارس 2025 كيف أن الأسواق تتفاعل مع الأحداث الاقتصادية والسياسية،ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، مما يعكس الطلب المتزايد على هذا المعدن الثمين،تستمر التوقعات في الارتفاع، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة،في النهاية، يظل الذهب خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على قيمة أموالهم في أوقات التقلبات الاقتصادية.