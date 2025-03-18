الهلال يكتسح باختاكور برباعية نظيفة ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر مباراة الهلال ضد باختاكور واحدة من أبرز المباريات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث عُقدت ضمن مراحل الإقصاء المباشر،شهد اللقاء تألقًا غير مسبوق من جانب فريق الهلال الذي استطاع تحقيق فوز ساحق، مُستعيدًا هيبته وسمعته بين أندية القارة،سنقوم في هذا التقرير بتحليل أحداث المباراة، أسلوب اللعب، والأداء الفردي لكل لاعب، مستعرضين الإحصائيات الكاملة التي تلخص اللقاء بطريقة موضوعية ودقيقة.

الهلال ضد باختاكور

أسفر اللقاء عن فوز ريال الهلال بأربعة أهداف مقابل لا شيء على فريق باختاكور، حيث جاءت الأهداف على شكل عرض قوي من جانب الهلال،في المباراة الأولى، تعرض الهلال لانتكاسة بعد خسارته بهدف،ولكن، المباراة الثانية شهدت تطورًا ملحوظًا حيث استطاع الهلال إحراز أهداف متتالية، بدءًا من الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب حمد اليامي في الدقيقة 31،بعد ذلك، تم تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب مالكوم في الدقيقة 42، تلاه هدف نظيف من ضربة جزاء بواسطة سالم الدوسري في الدقيقة 51، وأخيرًا أحرز الهلال هدفه الرابع في الدقيقة 92، مما جعل الجماهير تحتفل بفوز مؤزر.

تحليل مباراة الهلال ضد باختاكور

يمكننا تلخيص أداء الفريقين من خلال الإحصائيات التالية

التسديدات الهلال 20، باختاكور 8.

التسديدات على المرمى الهلال 9، باختاكور 3.

الاستحواذ الهلال 65%، باختاكور 35%.

التمريرات الهلال 555، باختاكور 303.

دقة التمرير الهلال 87%، باختاكور 76%.

الأخطاء الهلال 9، باختاكور 14.

البطاقات الصفراء الهلال 2، باختاكور 0.

البطاقات الحمراء 0 لكلا الفريقين.

تشكيل فريق الهلال

اعتمد فريق الهلال في هذه المباراة على التشكيل التالي، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز

الحارس بونو.

المدافع متعب الحربي.

المدافع خاليدو كوليبالي.

المدافع حسان تمبكتي.

المدافع حمد اليامي.

المتوسط كانو.

الوسط روبن نيفيس.

الوسط سالم الدوسري.

المهاجم مالكوم.

المهاجم كايو سيزار.

المهاجم ماركوس ليوناردو.

تشكيل فريق باختاكور

في الجهة المقابلة، اعتمد فريق باختاكور على التشكيل التالي في محاولة للمنافسة على الهلال

الحارس جوناثان.

المدافع خودجي أكبر علي دينانوف.

المدافع عبدالله عبدولاييف.

المدافع S.Azmiddinov آزميدينوف.

الوسط عمر أدخامزودا.

المهاجم جوناتان لوكا.

الوسط عبد الرؤوف بورييف.

الوسط دوستونبيك خامداموف.

المدافع ديور خولماتوف.

المهاجم فلاماريون جوفينو فيلهو.

المهاجم برايان رياسكوس.

في الختام، تعكس هذه المباراة قوة فريق الهلال وثباته في البطولة، مما يجعل جماهيره تتطلع نحو المزيد من النجاحات في المباريات القادمة،يعد انتصار الهلال على باختاكور تأكيداً على تفوقه في دور الـ 16، ويبرز استعداد الفريق للمنافسة الشرسة في المرحلة المقبلة،ومما لا شك فيه أن هذه المباراة ستظل في ذاكرة عشاق كرة القدم بسبب ما تميزت به من أداء وعرض كروي رائع، محققاً انتصاراً مستحقًا يجعل الجميع ينتظر الأشهر القادمة بفارغ الصبر،