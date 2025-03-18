الزمالك هو من شكل مستقبلي.. أول تعليق لعمرو جابر بعد تجديد عقده مع الفريق الأبيض

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم كرة القدم، تمثل الأندية أكثر من مجرد فرق تنافس على البطولات، بل هي أماكن تنشئة ورعاية للمواهب،يعتبر نادي الزمالك أحد الأندية العريقة في مصر والعالم العربي، حيث أسهم في تكوين العديد من اللاعبين الذين أصبحوا نجوماً في المجال الكروي،من بين هؤلاء اللاعبين، يأتي عمر جابر، الذي يعتبر نموذجاً للمواصلة والطموح، حيث بدأ رحلته في النادي منذ سن مبكرة وعاش فيه أعواماً عديدة.

إعلان تجديد العقد

أعرب عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء هي بمثابة بيته،فقد بدأ مسيرته الرياضية في النادي وعمره خمس سنوات، مما يعكس ارتباطه العميق بالقلعة البيضاء،وفي تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أشار جابر إلى مشاعره بعد تجديد عقده، حيث قال “شعوري بعد تجديد عقدي مع النادي الذي صنع اسمي ونجوميتي وأحبه هو شعور مختلف جداً بالنسبة لي، سعيد وفخور بأنني أحد أبناء نادي الزمالك، وأتمنى أن يكون التجديد لموسمين خيراً لي مع الفريق”.

آليات تجديد العقد

تحدث جابر عن سلاسة الإجراءات المرتبطة بتجديد عقده، حيث أكد أن المفاوضات كانت سهلة بفضل التواصل مع الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، وأحمد حسام ميدو وحازم إمام، عضوي لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم،أوضح أن الأمور لم تستغرق وقتاً طويلاً وتمت بسهولة، مما يعكس رغبة الطرفين في الاستمرار معاً من أجل تعزيز الفريق.

دعم الجماهير

تطرق عمر جابر إلى أهمية الدعم الجماهيري، حيث قال “أفضل شعور أن يهتف جمهور النادي باسمك، وأن يكون هناك دعم من جمهور الزمالك”،وأعرب عن شكره للجماهير وتمنياته بأن يتمكن من تحمل المسؤولية وإسعادهم، مؤكدًا أنهم يستحقون كل تقدير وعرفان.

الطموحات المستقبلية

في ختام حديثه، شدد جابر على التطلعات المستقبلية للفريق، حيث أكد أن نادي الزمالك يسعى دائماً للتتويج بالبطولات التي يشارك فيها،وأشار إلى ضرورة القتال من أجل الفوز في أي بطولة للمساهمة في إسعاد الجماهير، مما يعكس روح الحماس والتفاني في العمل لتحقيق الأهداف.

عندما ننظر إلى مسيرة عمر جابر في نادي الزمالك، نجد أنها تعكس العديد من المعاني النبيلة مثل الإخلاص والتفاني في العمل،إن تجديد عقده لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو تجسيد للثقة المتبادلة بين اللاعب والنادي، فضلاً عن التزامه تجاه جماهيره التي تنتظر منه الكثير،يستعد عمر جابر لمرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص، وهو ما يؤكد أن النجاح في مجال كرة القدم يعتمد بشكل كبير على الإرادة والرغبة في تحقيق الأهداف والطموحات.