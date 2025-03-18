أحمد عيد عبد الملك: طموحات الأهلي هي مشروعه الحقيقي!

الرياض - أميرة القحطاني - في السنوات الأخيرة، شهدت كرة القدم المصرية تطورات ملحوظة، حيث تبرز أندية مثل الأهلي والزمالك كأبرز القوى في المنافسة،في هذا السياق، أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن مطالب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بخوض مباراة القمة بحكام أجانب تعتبر مطالب مشروعة،يعكس هذا التصريح فهمًا عميقًا للأجواء السائدة في الكرة المصرية والدور الذي تلعبه الجماهير في تحديد مصير البطولات.

تصريحات أحمد عيد عبد الملك حول طلبات الأهلي

أوضح عبد الملك، خلال مداخلة عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يُذاع على قناة “etc”، أن طلبات الأهلي للتعاقد مع حكام أجانب تعكس مستوى المنافسة الجاد الذي يتسم به الدوري المصري،وأشار إلى أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية هي الجهات المسؤولة عن إدارة المسابقة، معتبرًا أن قرار انسحاب الزمالك السابق من المباراة القمة كان خاطئًا،يعكس هذا الرأي التزام عبد الملك بمبدأ التنافسية وأهمية وجود الأهلي والزمالك في الساحة الرياضية المصرية.

قدرة الأندية الكبرى على التأثير

تابع عبد الملك ليشدد على تأثير الزمالك والأهلي على الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن وجودهما يضفي جاذبية خاصة على البطولة،إذ يرى أن الجمهور يمثّل جزءًا أساسيًا من التجربة الكروية، وأن انسحاب أي من هذين الفريقين يؤثر سلبًا على أداء الدوري،وعبّر عن معارضته لانسحاب الزمالك في الموسم الماضي، مؤكدًا أهمية وجود الناديين في المنافسة.

الأهلي ومركز الصدارة في الدوري المصري

في سياق ما يخص نتائج الدوري، تناول عبد الملك التنافس بين الأهلي والزمالك، حيث أكد أن الأهلي كان الأقرب للتويج بلقب الدوري المصري بسبب دعم جماهيره الكبير،كما أشار إلى أن الزمالك قد استعاد تركيزه في البطولة بعد مباراة القمة، ليدخل في صراع المنافسة بقوة،ذلك يعكس مدى تأثير المباريات الكبرى على مسيرة الأندية وحظوظها في تحقيق الألقاب.

تحليل تأثير المنافسة على كرة القدم المصرية

أكد عبد الملك أن نشاط الأهلي والزمالك أساسي لضمان بقاء الدوري المصري جذابًا ومشوقًا،وفيما يتعلق بالأزمات القائمة، اقترح اللجوء للجنة الأولمبية لتسهيل حل المشاكل، مشددًا على أن الأهلي سيكون داعمًا لأي قرارات لتحسين الوضع،يجب أن تدرك الأندية أن إدارة المسابقات تتطلب تعاون جميع الأطراف من أجل مصلحة اللعبة.

دور محمد صلاح في كرة القدم العالمية

وعن نجم الكرة المصرية محمد صلاح، أكد عبد الملك أن خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا قد يؤثر على فرص صلاح في التتويج بجائزة الكرة الذهبية،ولكنه أشار إلى الأرقام الرائعة التي حققها صلاح في الدوري الإنجليزي، حيث يعتبر أفضل جناح في البطولة،مقارنة صلاح مع النجوم العالميين مثل مبابي تعكس حجم إنجازاته وقدرته على التألق في أكبر المحافل الرياضية.

توقعات للمستقبل

اختتم عبد الملك بتسليط الضوء على إنجازات صلاح، مشددًا على أنه أصبح رمزًا للفخر لكل المصريين،وأعرب عن أمله في أن تتواصل أرقام صلاح القوية في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي، مما يعزِّز حظوظه في الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم،إن مثل هذا الإنجاز سيكون شهادة على العمل الجاد والقدرة على التفوق في بيئة تنافسية صعبة.

في ختام هذا التحليل، يتضح أن تصريحات أحمد عيد عبد الملك تحمل أهمية كبيرة بخصوص المستقبل الرياضي للأندية الكبرى في مصر، وكذلك وعلى دور محمد صلاح في الساحة العالمية،تعتبر كرة القدم عنوانًا للصراع والنجاح، مما يعكس شغف الجماهير ودعمها للأندية، ويسهم في تشكيل مستقبل اللعبة في البلاد.