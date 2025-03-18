عادل أحمد: عمر جابر يجب أن يكون ضمن منتخب مصر!

الرياض - أميرة القحطاني - في ظل التحضيرات الحالية للمنتخب المصري للانطلاق نحو التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، أثار نجم النادي الأهلي السابق، أحمد عادل، قضية تواجد لاعبين بارزين لم يتم اختيارهم لقائمة المنتخب،إذ أكد في تصريحات له أن إمام عاشور وعمر جابر هما من اللاعبين الذين يستحقان التواجد في القائمة بشكل يستدعي من المتابعين والمشجعين للمنتخب الوقوف عنده.

أهمية وجود إمام عاشور وعمر جابر في قائمة المنتخب

أشار عادل إلى أن إمام عاشور قد أظهر أداءً متميزًا في الدوري المصري، حيث كان نجمًا في الفترة الأخيرة ويرتقي بمستواه بشكل ملحوظ،بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عمر جابر لاعبًا مؤثرًا مع فريق الزمالك، مما يجعل تواجدهما معًا في المنتخب أمرًا مناسبًا للغاية لدعم هجوم الفريق وتكامل الأداء.

تعليق أحمد عادل على نزاهة تحكيم المباريات

وفي تعليقه حول قضايا التحكيم، عبّر عادل عن استيائه من تواجد حكام أجانب لمباراة الزمالك مع بيراميدز، مع تجاهل حكام أجانب لمباراة القمة،فقد اعتبر أن هذا الأمر يفتقر إلى العدالة ويؤثر على نزاهة المسابقة المحلية،وأكد الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين البطولة ورابطة الأندية.

رسالة للجماهير والدعم للمنتخب

ليس فقط قضية الأسماء، بل أيضًا دعا عادل الجماهير المصرية إلى دعم منتخب بلادهم،فقد أعرب عن أهمية الوقوف خلف الفريق بغض النظر عن اختيارات الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الجماهير تعد الداعم الأول للمنتخب في هذه المرحلة المهمة.

نصائح لإمام عاشور

وجه أحمد عادل نصيحة إلى إمام عاشور بأن يحافظ على سيره الإيجابي في مسيرته الكروية ويبتعد عن التصريحات التي قد تسيء للجهاز الفني للمنتخب،وأكد على ضرورة أن يتم تقييم اللاعبين بغض النظر عن أي اعتبارات شخصية وذلك لتحسين الأداء العام للمنتخب.

في الخلاصة، تبرز أهمية إشراك اللاعبين المتميزين مثل إمام عاشور وعمر جابر في صفوف المنتخب المصري، حيث تساهم مهاراتهم وخبراتهم في تعزيز فرص المنتخب للنجاح في التحديات القادمة،كما أن إشراك جميع الأطراف المعنية مثل الجماهير ورابطة الأندية يعد أمرًا حيويًا لتحقيق أفضل نتائج ممكنة،إن دعم المنتخب باللاعبين المميزين وتوفير أجواء من العدالة والتحكيم المتوازن هي أساسيات نجاح المنظومة الرياضية في مصر.