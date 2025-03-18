حكيم باشا الحلقة 17: بحر وإخوته يخططون لإنهاء ياسين بمساعدة عوف – لا تفوتوا هذه اللحظات المثيرة!

الرياض - أميرة القحطاني - يتناول مسلسل حكيم باشا في حلقته السابعة عشرة تطورات مثيرة تعكس عمق الصراعات الأسرية وتنامي التوترات بين الشخصيات،يشهد العرض تزايد التوترات والدراماتيكية، مشيراً إلى الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على العلاقات الإنسانية،تمتاز أفلام الدراما الصعيدية بقوة الفكرة والطرح، مما يجعلها موضوعاً مهماً للبحث والدراسة،يمثل هذا النوع الفني تدريبًا على فهم الأنماط السلوكية والتركيبات المعقدة لعائلات تشهد تغييرات جذرية.

أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 17

تبدأ أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 17 باتفاق بخيت مع أحد الإرهابيين، حيث يهدف إلى فك الألغام والاستيلاء على مغارة حكيم باشا، ما يؤدي لقتل واصل وغراب الذهبي،التشابك بين المصالح والشخصيات يتحول إلى لعبة سيطرة حيث يتفق أولاد نوح الباشا، وهم بحر وسليم وبرنسة، على قتل ياسين مع خطط للاستيلاء على الميراث،وبينما تحاول غزل إقناع حكيم باتخاذ قرار حكيم بخصوص الورثة، يظل هو متمسكًا بقراره،تنعكس هذه الدسائس على العلاقات الأسرية، مما يعكس صراعات الطمع والحقد.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي مميز، حيث يتولى حكيم ولاية تجارة عمه في الآثار،ومع تصاعد الأحداث، تنشأ مؤامرات من جانب أولاد العم نتيجة الغيرة والطمع، مما يُشعل فتيل النزاعات داخل العائلة،هذا العمل يجعل من القضايا الاقتصادية والاجتماعية محور الصراع الدائر، ويطرح تساؤلات حول القيم والأخلاق في المجتمع،إن مسار الأحداث يعكس عمق الإشكالات التي تواجه العائلات في الوقت الراهن.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يشارك في مسلسل حكيم باشا كوكبة من النجوم، ومنهم مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولى، وسلوى خطاب،كما يضم العمل أسماء بارزة مثل منذر رياحنة وأحمد فؤاد سليم، مما يجعل من هذا الإنتاج واحدة من أعمال الدراما المصرية الجديرة بالمتابعة،النص من تأليف محمد الشواف، بينما يتولى أحمد خالد أمين الإخراج، وتعمل شركة سينرجي على إنتاجه.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا على قناة CBC في الساعة 715 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 1215 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 3 مساءً،كما يُبث على قناة الحياة في الساعة 930 مساءً، مع إعادة أولى الساعة 230 صباحًا، والإعادة الثانية في 930 صباحًا، والإعادة الثالثة في 115 مساءً،يتزامن العرض مع توفره على منصة watch it، مما يسهل متابعته في أي وقت.

بالمجمل، يُعتبر مسلسل حكيم باشا مثالاً للتعبير عن حكايات المجتمع الصعيدي،تقدم حلقاته المتتالية نموذجًا لفهم التوترات الأسرية والصراعات الداخلية التي تواجهها الشخصيات،المسلسل ليس مجرد تشكيلة من الأحداث، بل هو فرصة لاستكشاف عمق العلاقات الإنسانية وكيف يمكن أن تتأثر بمصادر الثروة،يساهم العمل في إلقاء الضوء على القضايا الاجتماعية والعائلية، مما يجعله مادة غنية للبحث والدراسة في مجاله.