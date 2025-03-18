ظلم المصطبة: الحلقة الثانية – حسن يختطف شقيق حمادة كشري!

الرياض - أميرة القحطاني - استكمالًا لأحداث مسلسل “ظلم المصطبة”، جذبت الحلقة الثانية اهتمام المشاهدين باعتبارها مرحلة جديدة من الصراع بين الشخصيات الرئيسية،تعهد حمادة كشري “فتحي عبد الوهاب” باستعادة أمواله من حسن “إياد نصار” التي تمت أثناء عمليات تهريب السلاح في ليبيا، مما يفتح المجال لمجموعة من التطورات الدرامية المثيرة.

تفاصيل مواجهة حمادة وحسن

وصل حمادة برفقة شقيق زوجته إلى منزل حسن، حيث تفاجأ بوجود زوجته هند “ريهام عبد الغفور”، مما زاد من شعوره بالغضب،في تلك اللحظة، طلب حمادة من شقيقته مغادرة المكان حتى يتمكن من مواجهة حسن بمفرده،أخذت المناقشة منحى يتسم بالتوتر بين الرجلين، حيث قام حمادة بتهديد حسن بقتله إذا حصل على أي أذى لهند،هذه النقطة تمثل قمة الصراع بين النفوذ والغيرة.

احتجاز هند وتصاعد الصراع

تتوالى الأحداث عندما يقوم حمادة بحبس هند في شقته ويمنعها من الذهاب إلى عملها،بينما يدور صراع آخر في خيال حسن الذي يقرر الانتقام عن طريق خطف شقيق حمادة، إمام المسجد “أحمد عزمي”،يضع حسن حمادة في موقف صعب، حيث يصبح مضطرًا لاسترجاع الأموال لإطلاق سراح شقيقه، ما يزيد من التعقيد الدرامي للأحداث.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

يضم “ظلم المصطبة” طاقمًا فنيًا مميزًا يتضمن ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وبسمة، مرورا بعدد من النجوم الذين يجسدون الشخصيات المختلفة،المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح، ويبرز قدرة الكتابة الدرامية في عرض العلاقات الإنسانية بالتوازي مع الأحداث المتسارعة.

أحداث المسلسل وأثرها الاجتماعي

تدور أحداث المسلسل في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط الضوء على قضايا إنسانية متعلقة بالعادات والتقاليد،يناقش كيف يمكن لتلك التقاليد أن تؤثر على مصائر الشخصيات، مما يعكس الصراعات الداخلية التي يعيشها الأبطال.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة

تُعرض حلقات المسلسل على قناة الحياة في تمام الساعة 8.15 مساءً، بينما يُعرض على قناة DMC في الساعة 1215 بعد منتصف الليل،ويتوفر أيضًا عبر منصة Watch It قبل بثه على التلفزيون.

قنوات العرض الأخرى

يتوفر المسلسل عبر عدة قنوات بجانب الحياة وDMC، بما في ذلك ON وCBC، مما يتيح للمشاهدين خيارات متعددة لمتابعته خلال شهر رمضان 2025.

أعمال إياد نصار السابقة

قبل “ظلم المصطبة”، كان إياد نصار قد شارك في مسلسل “مفترق طرق” الذي حقق نجاحًا ملحوظًا على منصة شاهد،يُظهر هذا العمل كيف يمكن للقضايا الإنسانية أن تتداخل مع الأحداث الدرامية، مستندًا إلى تجارب متعددة يعدها النص الأصل للقصص.

في الختام، تواصل أحداث مسلسل “ظلم المصطبة” استقطاب الجماهير، حيث تُظهر عمق العلاقات الإنسانية والصراعات الداخلية،ينتمي المسلسل إلى نمط الأعمال القصيرة، مما يسمح له بترك بصمة قوية في عالم الدراما المصرية، وتجذب الأسماء المميزة في طاقم العمل المشاهدين لمتابعة الأحداث،إن قدرة النصوص الدرامية على تجسيد قضايا المجتمع ستدفع العمل لتحقيق نجاح أكبر في المستقبل.