مواعيد قطارات السكة الحديد خلال عيد الفطر 2025: احجز مقعدك الآن!

الرياض - أميرة القحطاني - مواعيد قطارات عيد الفطر 2025 تمثل موضوعًا مهمًا لعدد كبير من المواطنين الذين يتطلعون للاحتفال بالمناسبة بأفضل شكل ممكن،مع حلول عيد الفطر، تُقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر مجموعة من التسهيلات من خلال تشغيل قطارات إضافية تساهم في تلبية احتياجات المسافرين،سنستعرض في هذا البحث تفاصيل مواعيد تشغيل هذه القطارات وكيفية الاستفادة منها، مما يسهل على الجمهور التحضير لرحلاتهم في العيد.

مواعيد قطارات السكة الحديد

تسعى مجموعة “الأسبوع” إلى تقديم كل المعلومات اللازمة حول مواعيد قطارات السكة الحديد خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث تتضمن هذه الخدمة التفاصيل الضرورية للمسافرين،يمكن للجميع متابعة المواعيد والتحديثات من خلال موقعنا لمساعدتهم في تنظيم سفرهم.

مواعيد قطارات عيد الفطر 2025

سوف تبدأ مواعيد تشغيل قطارات عيد الفطر 2025 من 25 مارس وحتى 11 أبريل من نفس العام

تشغيل قطاري 2041/2040 «تالجو» بين القاهرة وأسوان

يسير القطار رقم 2040 (تالجو) من القاهرة إلى أسوان يوميًا، بدءًا من 25 مارس وحتى 10 أبريل، في تمام الساعة 2015، ليصل إلى أسوان في الساعة 0810 صباحًا،في حين ينطلق القطار رقم 2041 من أسوان إلى القاهرة يوميًا، بدءًا من 26 مارس وحتى 11 أبريل، في تمام الساعة 1650، ليصل القاهرة الساعة 0450 صباحًا.

تشغيل قطاري 1942/1943 «إسباني مطور» بين القاهرة وأسوان

يبدأ القطار رقم 1942 (إسباني مطور) رحلته من القاهرة إلى أسوان يوميًا بدءًا من 25 مارس وحتى 10 أبريل، في الساعة 2250، ليصل إلى أسوان الساعة 1150 صباحًا،بينما القطار رقم 1943 ينطلق من أسوان إلى القاهرة يوميًا من 26 مارس وحتى 11 أبريل في الساعة 1800، ليصل القاهرة في الساعة 0650 صباحًا.

تشغيل قطاري 1939/1938 «عربات ثالثة مكيفة» بين القاهرة وأسوان

يتحرك القطار رقم 1938 (فئة ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان يوميًا اعتبارًا من 25 مارس حتى 10 أبريل، في تمام الساعة 2150، ليصل أسوان الساعة 1005 صباحًا،بينما القطار رقم 1939 يذهب من أسوان إلى القاهرة يوميًا منذ 26 مارس وحتى 11 أبريل في الساعة 2230، ليصل القاهرة الساعة 1115 صباحًا.

تشغيل قطاري 1941/1940 «عربات ثالثة مكيفة» بين القاهرة وأسوان

يبدأ القطار رقم 1940 (فئة ثالثة مكيفة) رحلته من القاهرة إلى أسوان يوميًا من ليلة 25/26 مارس وحتى ليلة 10/11 أبريل في الساعة 0035 بعد منتصف الليل، ويصل أسوان الساعة 1230 ظهرًا،أما القطار رقم 1941، فإنه ينطلق من أسوان إلى القاهرة يوميًا، بدءًا من 26 مارس وحتى 11 أبريل في الساعة 2130، ليصل القاهرة في الساعة 1025 صباحًا.

تشغيل قطاري 1939/1937 «VIP» بين الإسكندرية وأسوان

تحددت مواعيد القطار رقم 1936 (فئة VIP) من الإسكندرية إلى أسوان يوم 27 مارس في الساعة 1520، حيث يصل أسوان الساعة 0620 صباحًا،بينما القطار 1937، فهو يتحرك من أسوان إلى الإسكندرية يوم 3 أبريل في الساعة 0900، ليصل الإسكندرية الساعة 0050 بعد منتصف الليل.

باختصار، توفر هيئة السكك الحديدية مواعيد مرنة ومريحة للسفر خلال عيد الفطر لعام 2025، مما يتيح للمسافرين الاستمتاع بأوقاتهم بالاحتفال بالعيد مع عائلاتهم وأصدقائهم،يُنصح بالتخطيط المبكر والحجز لضمان رحلة مريحة وسلسة،باستخدام هذه المعلومات، يمكن للناس تنظيم سفرهم بكفاءة و فرص الاستمتاع بمناسبة عيد الفطر المبارك.