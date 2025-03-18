تدريب تفاعلي للحكام مع دراسة مفصلة لحالات جدلية مثيرة

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر لجنة الحكام الرئيسية بمثابة الركيزة الأساسية في تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية، حيث تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على نزاهة المنافسات،في إطار جهودها المستمرة لتحسين أداء الحكام وتعزيز مستوى التحكيم، نظمت اللجنة تحت رئاسة أوسكار رويز تدريبًا عمليًا للحكام بمركز المنتخبات الوطنية،يسعى هذا التدريب إلى تعزيز مهارات الحكام وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع الحالات الجدلية التي قد تنشأ خلال المباريات.

تدريب الحكام وتناوله الإفطار

بعد الانتهاء من التدريب العملي، اجتمع الحكام وأعضاء اللجنة لتناول طعام الإفطار، وهو نشاط يعزز من التعاون وروح الفريق بينهم،خلال الاجتماع، تم تحليل مجموعة من الحالات الجدلية التي شهدتها الجولة الأولى في المرحلة الثانية من دوري القسم الأول (نايل)، بالإضافة إلى مناقشة أحداث ربع نهائي كأس مصر،يعد هذا التحليل جزءًا أساسيًا من العملية التدريبية، حيث يساهم في تحديد الأخطاء وتفاديها مستقبلاً.

تحسين مستوى التحكيم وإدارة المنافسات الرياضية

تسعى لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى تطوير أداء الحكام وتحسين جودة التحكيم خلال الفترة الحالية،يأتي ذلك في سياق الجهود المبذولة لتجنب الأخطاء الشائعة التي ظهرت في الأسابيع الماضية، والتي قد تؤثر سلباً على نتائج المباريات وثقة الفرق والجماهير،يعتبر تطوير مهارات الحكام أمرًا بالغ الأهمية لضمان العدالة والنزاهة في المنافسات الرياضية.

في الختام، يمكن القول إن جهود لجنة الحكام الرئيسية تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز مستوى التحكيم في كرة القدم المصرية،من خلال التدريب العملي وتحليل الحالات الجدلية، تهدف اللجنة إلى تزويد الحكام بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات التي قد تواجههم في المباريات،إن تحسين أداء التحكيم سيكون له تأثير مباشر على جودة المنافسات، مما سيساهم في رفع مستوى اللعبة وكسب ثقة الجمهور والفرق الرياضية.