المداح الجزء الخامس الحلقة 19: صابر يلتقي بست الحسن في مواجهة مصيرية!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل المداح من الأعمال الدرامية التي استطاعت أن تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في الوطن العربي،في كل جزء من أجزاءه، يقدم المسلسل مزيجًا من التشويق والإثارة، بالإضافة إلى ملامح من الثقافة الشعبية،في الجزء الخامس، تتواصل المغامرات الرائعة للشخصيات الرئيسية، مما يعكس مدى استمرارية تألق هذا العمل الفني بل وتطوره في كل حلقة،تسلط الحلقة 19 من الجزء الخامس الضوء على مواضيع جديدة وعميقة، تجعل المشاهدين يدركون أهمية الأحداث التي تدور في عالم المسلسل.

مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 19

بدأت أحداث مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 19، بمشهد فلاش باك بوصول الشيخ جاد لمقام سيدي أبو الحسن الشاذلي، حيث تصاعدت وتيرة أحداث الحلقة بشكل كبير،تمكن الملك الأحمر “خالد الصاوي” من السيطرة على أحد الأشخاص ودفعه إلى عالم الجن عن طريق استدراجه وسلم روحه، مما أضفى طابعًا من السحر والغموض على الأحداث،في سياق مماثل، تمكن الشيخ وفيق من إقناع والدة صابر للذهاب إلى الحج ليأخذها إلى صحراء جرداء لا يوجد بها أحد، وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات حول مغزى هذا التصرف.

مغامرات جديدة في المسلسل

علاوة على ذلك، يذهب حازم وزوج ناصرة إلى المقام الذي كانت تذهب له ناصرة ليلاً، ليجد هناك جواب موجه من الشيخ جاد إلى حفيده المختار،هذا التطور يضيف عنصراً جديداً من الغموض والإثارة،وفي تطور آخر، يتجه صابر والشيخ صالح إلى مقام سيدي أبو الحسن الشاذلي، وأثناء جلوسه هناك، يحلم بصحراء وشجرة، مما يشير إلى أحداث قادمة ستشكل جزءًا مهمًا من الحبكة،يلتقي صابر هناك بـست الحسن، مما يضيف بعدًا ضاغطًا على الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الخامس

يعرض مسلسل المداح الجزء الخامس “أسطورة العهد” عبر منصة شاهد في تمام الساعة 12 صباحًا، بينما على قناة MBC مصر، يُعرض في تمام الساعة 7 مساءً، مما يتيح للجمهور الفرصة لمتابعة الأحداث المثيرة في الوقت الذي يناسبهم.

القنوات الناقلة للمسلسل

يمكن للجمهور متابعة مسلسل المداح على قناة “MBC مصر”، بالإضافة إلى منصة شاهد التي تتيح للمشاهدين تكامل تجربة العرض،يعتبر هذا التنوع في وسائل العرض من العوامل الرئيسية التي تساهم في شعبية المسلسل.

أحداث مسلسل المداح الجزء الخامس

تدور أحداث مسلسل “المداح” الجزء الخامس حول عودة صابر المداح من الموت، ليجد نفسه في مواجهة أشد خطورة من أي وقت مضى،هذه المرة، لا يقتصر الصراع على الجن، بل يمتد ليشمل أبناء إبليس أنفسهن، اللاتي يسعين لتحقيق أهداف شريرة تهدد العالم،المسلسل، الذي يتميز بأحداثه المثيرة والمتشابكة، يعد منصة لتناول موضوعات تتعلق بالإيمان والصراع بين الخير والشر.

أبطال مسلسل المداح الجزء الخامس

يجمع المسلسل في جزءه الخامس مجموعة من النجوم المميزين بما في ذلك “حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، جوري بكر، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل.” فقد ساهمت تلك الأسماء اللامعة في جذب جمهور واسع، واستطاعت تجسيد كافة المشاعر والتوترات التي يحملها السيناريو.

ختامًا، يظهر مسلسل المداح في جزءه الخامس كعمل فني متكامل يحمل مشاعر متناقضة ويعكس صراعًا دائمًا بين الخير والشر،يتميز بتنفيذ فني رائع ويقدم شخصيات معقدة تسلط الضوء على قضايا مجتمعية وثقافية،تتواصل الأحداث المتسارعة، مما يجعلنا متشوقين للحلقات القادمة، والبحث عن سياقات جديدة يغمرها الغموض والتشويق.