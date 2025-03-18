ياسر ريان: حسام حسن ارتكب خطأً كبيراً باستبعاد إمام عاشور من تشكيل المنتخب!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر اختيار لاعبي المنتخب الوطني أحد العوامل الحاسمة في تحقيق النجاح في المنافسات الرياضية، خاصة عندما يتعلق الأمر بكأس العالم،في هذا الإطار، أعرب ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، عن رأيه حول قرار حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، باستبعاد إمام عاشور من قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم،حيث يرى ريان أن هذا القرار كان غير صائب ويفتقر إلى النظر في الظروف الحالية للاعب.

وجهة نظر ياسر ريان

أضاف ياسر ريان خلال حديثه في برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أنه يتحفظ على قرار حسام حسن بعدم ضم إمام عاشور للمعسكر التدريبي لمنتخب مصر،وأكد على أهمية اتخاذ المدرب قرارات قائمة على الأداء الحالي للاعبين، بدلاً من الاعتماد على معايير ثابتة قد لا تعكس واقعهم الفعلي في الملعب،كما أشار ريان إلى ضرورة احتواء المدرب للاعبين من خلال عقد جلسات تواصل لتقريب وجهات النظر وحل أي خلافات قد تظهر في المستقبل.

تطور عمر جابر

من ناحية أخرى، تناول ريان أيضاً أداء لاعب آخر وهو عمر جابر، حيث أكد أن جابر يسير بخطى ثابتة مع فريقه الزمالك ويتطور بشكل مستمر،وأوصى بأن يكون جابر هو اللاعب الذي يعتمد عليه الجهاز الفني في المرحلة الحالية، مع التأكيد على أن المشاركة في كأس العالم ليست شرطاً لتحدي اللاعب وتحقيق الإنجازات،هذا التقدير يعكس فهم ريان العميق لاستراتيجية الاختيار المناسبة للفريق.

في الخاتمة، تتجلى أهمية اختيارات المدرب في تحقيق أهداف المنتخب الوطني، ويجب أن تأتي هذه الاختيارات بناءً على أداء اللاعبين وليس فقط على الأسماء الكبيرة،كما يجسد الرأي المطروح من قبل ياسر ريان أهمية التواصل بين المدرب واللاعبين من أجل تعزيز الروح الجماعية وبناء فريق قوي قادر على المنافسة في المحافل الدولية،الأمل يكمن في أن تأخذ هذه الآراء بعين الاعتبار في المستقبل، وينبغي أن يكون المدربون على دراية بالظروف المتغيرة للاعبين والتطورات التي تطرأ عليهم.