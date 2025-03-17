ضم ستة لاعبين من الأهلي لمعسكر منتخب مصر تحضيرًا لتصفيات كأس العالم

الرياض - أميرة القحطاني - تُعَد التصفيات المؤهلة لكأس العالم حدثًا رياضيًا بالغ الأهمية حيث يجتمع فيه الشباب والموهوبون من أجل المنافسة على أعلى المستويات،يتطلع منتخب مصر لكرة القدم في هذه التصفيات إلى تعزيز حضوره على الساحة الدولية، ويسهم في ذلك وجود عدد من لاعبي النادي الأهلي ضمن قائمة المنتخب،في هذا السياق، يتضح أن انضمام اللاعبين إلى معسكر المنتخب يدل على أهمية استعداداتهم لمواجهاتهم المصيرية القادمة.

انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر منتخب مصر

انضم لاعبو الأهلي، اليوم، إلى معسكر منتخب مصر الذي بدأ أمس الأحد، استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026،كان قد غاب لاعبوا الأهلي عن بداية المعسكر يوم أمس، وهذا بناءً على قرار إدارة النادي بعدم انضمام أي لاعب إلى المعسكر قبل انطلاق الأجندة الدولية،ويشارك في قائمة منتخب مصر 6 لاعبين من الأهلي، وهم محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، ومروان عطية، وأحمد نبيل «كوكا».

تدريبات منتخب مصر على استاد القاهرة الدولي

قام منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن بتنفيذ أولى تدريباته يوم الأحد في استاد القاهرة الدولي،هذه التدريبات تأتي في إطار التحضيرات لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، والمقررتين في يومي 21 و25 مارس الجاري، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026،تضمنت قائمة المتدربين العديد من اللاعبين، منهم محمد عواد وعبد العزيز البلعوطي وخالد صبحي وحسام عبد المجيد، بجانب حمدي فتحي وأحمد عيد ونبيل دونجا.

مواجهة إثيوبيا في التصفيات الأفريقية

يستمر منتخب مصر في تدريباته بشكل يومي، حيث يتم التحضير لهذه المباريات بمهنية عالية،من المقرر أن يبدأ مرانهم في الساعة التاسعة والنصف مساءً، مع توجههم في المساء إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا،هذه المباراة المرتقبة ستعُقد يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز والحصول على نقاط مهمة في التصفيات.

الخاتمة

يبرز التحضير الحالي لمنتخب مصر أهمية المراحل التي يستعدون لها، حيث يتمتع اللاعبون بالقدرة والإرادة اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026،إن انضمام لاعبي الأهلي إلى المعسكر يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التكامل والانسجام داخل الفريق،إن التفاؤل الذي يحيط بالجماهير يعكس آمالهم في رؤية منتخبهم يتألق في المنافسات الدولية القادمة.