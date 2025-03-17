ظلم المصطبة الحلقة 2: اكتشف مواعيد العرض والقنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - استحوذت الدراما التلفزيونية المصرية على اهتمام الكثير من المشاهدين في الآونة الأخيرة، وتعتبر مواعيد عرض مسلسل “ظلم المصطبة” واحدًا من المواضيع الأكثر بحثاً في الفترة الحالية،العمل الجديد، الذي يقوم ببطولته الفنان إياد نصار، شق طريقه إلى القلوب من خلال الحلقة الأولى التي عرضت مؤخرًا، حيث حققت صدى واسعًا بين الجمهور،يجمع المسلسل بين عناصر الدراما الإنسانية والرومانسية، مما يجعل منه عملًا متكاملًا يستحق المتابعة.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل “ظلم المصطبة” حول شخصية “حسن” التي يجسدها الفنان إياد نصار، والتي تتداخل مع حياة صديقه “حمادة” الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب،تتصاعد التوترات بين الشخصين بسبب المنافسة على قلب “ربيعة” التي تلعب دورها الفنانة ريهام عبد الغفور،تتشكل الحبكة الدرامية لدى عودة حسن من الخارج، حيث يتمكن حمادة من استغلال صلته بشقيقه الشيخ علاء لتحقيق مآربه الخاصة، مما يعكس صراعات النفس البشرية ومفاهيم الحب والسلطة.

أبطال المسلسل وتفاصيله الفنية

يمثل العمل مجموعة من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية، مثل ريهام عبد الغفور، وفتحي عبد الوهاب، وبسمة، وأحمد عزمي، ومحمد علي رزق، وأحمد عبد الحميد،المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح، بينما قام بإخراجه هاني خليفة، مما يعكس مستوى فني عالٍ،يعد المسلسل ضمن فئة المسلسلات ذات الـ15 حلقة، مما يشير إلى إمكانية تركيزه على الأحداث بشكل أكثر عمقًا، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا ملحوظًا بفضل قاعدة جماهيرية باهرة لأبطاله.

أحداث المسلسل ومضمونه الاجتماعي

يجسد مسلسل “ظلم المصطبة” الحياة في مدينة “إيتاي البارود” بمحافظة البحيرة، مقدماً قصصًا إنسانية غنية بالأبعاد الرومانسية والاجتماعية،يعكس العمل الصراعات التقليدية التي تواجه الأبطال في مجتمع يتسم بالعادات والتقاليد القاسية،كما يسلط الضوء على تأثير هذه الأعراف على حياة الأفراد، حيث يمكن أن تؤدي القوانين غير العادلة إلى تعقيد المصائر وتداخل العلاقات الإنسانية،يمثل المسلسل شهادة على كيفية تأثير الثقافة المحلية على حياة الناس وكل اختيار يتخذونه.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة

تعتبر مواعيد عرض مسلسل “ظلم المصطبة” نقطة اهتمام للكثير من المتابعين،يتم عرض الحلقة الثانية عبر قناة الحياة في تمام الساعة 815 مساءً، كما يتم عرضها على قناة “dmc” عند الساعة 1215 بعد منتصف الليل، في حين تبث عبر قناة “سي بي سي” عند الساعة 900 مساءً،بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمهور مشاهدة الحلقة قبل موعدها على القنوات الفضائية عبر منصة “watch it” في تمام الساعة 6 مساءً.

القنوات الناقلة

تتراوح القنوات التي تعرض مسلسل “ظلم المصطبة” بين عدة خيارات مميزة خلال شهر رمضان 2025، حيث تشمل قنوات كالحياة وDMC وON وسي بي سي، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة أحداث المسلسل بطريقة سهلة،كما يتيح عرض العمل عبر منصة “Watch It” فرصة لمشاهدته في أي وقت يناسب المشاهدين.

أحدث أعمال إياد نصار

على صعيد الأعمال الفنية السابقة، يعتبر مسلسل “مفترق طرق” هو أحدث أعمال الفنان إياد نصار، والذي حقق نجاحًا لافتًا خلال عرضه على منصة “شاهد”،ضم المسلسل مجموعة متنوعة من النجوم مثل هند صبري وماجد المصري وجومانا مراد، وبرزت فيه مواضيع درامية مهمة تلامس الواقع،العمل مقتبس من المسلسل الأمريكي “The Good Wife”، ويعكس معاناة امرأة مضطرة للعودة إلى عملها لإعالة أطفالها بعد أن يُسجن زوجها بسبب فضيحة فساد، وهو نموذج درامي مشوق يتكرر في العديد من الثقافات.

يمكن اعتبار “ظلم المصطبة” إضافة جديدة إلى رصيد الدراما المصرية، حيث يجمع بين التأثيرات الاجتماعية والنفسية،من خلال معالجة المواضيع الإنسانية والتقاليد الاجتماعية، يسير المسلسل على درب الأعمال التي تلقي الضوء علي واقع المجتمع المصري، بحيث يتسنى للمشاهدين التفاعل مع الشخصيات والأحداث بشكل أعمق،ومع تتالي حلقاته، فإن الآمال تشير إلى أن المسلسل سيحقق المزيد من النجاح ويزيد من نسب مشاهدته في المستقبل القريب.