فرص عمل جديدة: وزارة الشباب تفتح باب التوظيف في العديد من الشركات!

الرياض - أميرة القحطاني - تعد فرص العمل من القضايا المهمة التي تهم الشباب وتساهم في تنمية المجتمع،تسعى وزارة الشباب والرياضة في مصر إلى تحقيق هذا الهدف من خلال توفير فرص عمل متنوعة للشباب، مع التركيز على تعزيز التنوع في سوق العمل،هذا التوجه يعكس رؤية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات بمختلف مجالاتها،في هذا السياق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفر فرص عمل جديدة في شركتين متميزتين في مجال التكنولوجيا والضيافة، وهما شركة أكوا تكنولوجي انترناشونال وشركة اروما ريتز.

فرص العمل في شركة أكوا تكنولوجي انترناشونال

تتيح شركة أكوا تكنولوجي انترناشونال عدداً من الوظائف التي تتطلب خبرات مختلفة، بما في ذلك

1- مشرف إداري | خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

2- سكرتارية تنفيذية واستقبال | خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

3- فنيين ومندوبين تحصيل.

4- كول سنتر.

5- تلي سيلز.

موقع العمل مدينة نصر – القاهرة.

متطلبات التوظيف في شركة أكوا تكنولوجي انترناشونال

– مؤهل (عالي، متوسط، بدون مؤهل).

– الحد الأقصى للسن 35 سنة.

– خبرة حسب الوظيفة المتقدم لها.

مميزات العمل في شركة أكوا تكنولوجي انترناشونال

– رواتب مجزية.

– تأمين طبي واجتماعي.

– حوافز شهرية وأسبوعية.

– بدل انتقال يومي للفنيين والمندوبين.

– إجازة أسبوعية.

للتقديم يمكن للمتقدمين ملء الاستمارة عبر الرابط رابط الاستمارة.

فرص العمل في شركة اروما ريتز

تسعى شركة اروما ريتز، أحد سلسلة مطاعم ذودياك، لتوظيف عدد من الموظفين في وظائف متنوعة تشمل

1- شيف سخن.

2- مساعد شيف.

3- كابتن أوردر.

4- ويتر.

5- مساعد ويتر.

6- استيوارد.

7- باريستا.

8- شيف جزار.

9- شيف فطير.

10- هاوس كيبنج.

11- شيف سلاد شرقي.

12- شيف مشويات.

موقع العمل القاهرة – التجمع الخامس.

متطلبات التوظيف في شركة اروما ريتز

– مؤهل (دبلوم، معهد، كلية، ثانوية).

– الحد الأقصى للسن 35 سنة.

– لا يشترط الخبرة لبعض الوظائف.

– يفضل من سكان القاهرة والجيزة.

مميزات العمل في شركة اروما ريتز

– رواتب مجزية تبدأ من 5000 إلى 9000 جنيه.

– حوافز ثابتة شهرية.

– تأمين طبي واجتماعي.

– يوم إجازة أسبوعياً.

للتقديم يمكن للمتقدمين ملء الاستمارة عبر الرابط رابط الاستمارة.

تؤكد وزارة الشباب والرياضة على أهمية هذه المبادرات في دعم الشباب وتوفير فرص عمل متنوعة تلبي احتياجات السوق،تشجع الوزارة على التقديم لهذه الوظائف بما يتماشى مع رؤيتها في خلق بيئة عمل مشجعة وتوفير فرص للشباب لتحقيق طموحاتهم، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويعزز الدخول في سوق العمل،إن توفير مثل هذه الفرص يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في التنمية ورفع كفاءة النتائج الاقتصادية.