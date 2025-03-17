تغير غير متوقع في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تزيح الستار عن توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر حالة الطقس من العوامل الطبيعية الهامة التي تؤثر على الحياة اليومية للبشر وتحدد أنماط التفاعل الاجتماعي والاقتصادي،ولذا، قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بإصدار توقعات لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء 18 مارس 2025،تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الشمال والوجه القبلي وبعض المناطق مما يؤثر بشكل ملحوظ على الحياة اليومية،ومن المهم أن نتابع التغيرات المناخية باستمرار ونتكيف معها نظرًا لتأثيراتها المباشرة على الأنشطة اليومية والاقتصاد بشكل عام.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غداً

من المتوقع أن تسود الأجواء الحارة بشكل ملحوظ على معظم مناطق الجمهورية خلال فترة النهار، في حين سيكون الطقس أكثر اعتدالًا على السواحل الشمالية،تأتي هذه التغيرات كنتاج طبيعي لتفاعل العوامل المناخية في المنطقة، مما يؤدي إلى تحولات في درجات الحرارة بين الليل والنهار،وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق، إلا أن الأجواء ستشهد برودة ملحوظة خلال ساعات الليل.

ظواهر جوية مرافقة

تشير توقعات الطقس إلى حدوث شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية،يُحتمل أن تؤثر هذه الظواهر الجوية على مستوى الرؤية، لذا يُنصح السائقون بتوخي الحذر خلال التنقل صباح الغد.

حالة الطقس من الأربعاء 19 مارس 2025

سيشهد يوم الأربعاء 19 مارس انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث يقدر أن تتراوح القيمة بين 3 و5 درجات مئوية في معظم المناطق،كما يتوقع أن تنشط الرياح مما قد يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط،في سياق آخر، سيساهم هذا التغير في خلق أجواء أكثر اعتدالاً، مما قد يكون مُرحبًا به بعد الارتفاع السابق في درجات الحرارة.

حالة البحر

بالنسبة لحالة البحر، يُتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلاً إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج الذي يتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار، مصحوبًا برياح شمالية غربية،في المقابل، يُعتبر البحر الأحمر معتدلاً، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح شمالية شرقية.

درجة الحرارة غداً الثلاثاء 18 مارس 2025

درجات الحرارة غداً الثلاثاء 18 مارس 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 29 17 العاصمة الإدارية 29 16 6 أكتوبر 30 17 بنها 29 16 دمنهور 29 17 وادي النطرون 30 16 كفر الشيخ 27 16 المنصورة 29 17 الزقازيق 30 17 شبين الكوم 29 16 طنطا 27 16 دمياط 22 17 بورسعيد 22 18 الإسماعيلية 30 16 السويس 30 17 العريش 24 14 رفح 24 15 رأس سدر 27 16 نخل 30 11 كاترين 25 10 الطور 30 17 طابا 31 15 شرم الشيخ 34 22 الإسكندرية 22 14 العلمين 21 15 مطروح 22 14 السلوم 22 15 سيوة 25 14 رأس غارب 33 21 الغردقة 33 20 سفاجا 34 21 مرسى علم 34 22 شلاتين 32 21 حلايب 29 23 أبو رماد 32 21 رأس حدربة 29 22 الفيوم 30 16 بني سويف 30 15 المنيا 31 14 أسيوط 33 15 سوهاج 35 16 قنا 37 17 الأقصر 38 16 أسوان 38 20 الوادي الجديد 37 19 أبو سمبل 36 22

تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية متابعة التحديثات الجوية لسلامة المواطنين ولتجنب أي مخاطر ناجمة عن تقلبات الطقس،لذا، من المهم أن يظل الناس على اطلاع دائم بحالة الطقس وتوقعاته، بغية الاستعداد الجيد والتكيف مع المتغيرات المناخية المتوقعة.