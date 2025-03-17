عروض استثنائية تصل إلى 30%! انطلاق معارض أهلا بالعيد 2025 يوم الخميس المقبل

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يزداد اهتمام التجار والمواطنين بالاستعدادات اللازمة للاحتفال بهذا الموسم المميز،في هذا السياق، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن موعد انطلاق معارض “أهلاً بالعيد 2025″، حيث من المقرر أن تبدأ هذه المعارض يوم الخميس المقبل،تمثل هذه المعارض خطوات هامة ضمن الجهود الحكومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

تخفيضات في معارض أهلاً بالعيد 2025

تسعى معارض “أهلاً بالعيد 2025” لتقديم كعك العيد والمخبوزات بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الأخرى،تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين،تسعى الوزارة لضمان تلبية احتياجات المستهلكين، مما ينعكس بشكل إيجابي على المستوى المعيشي للأسر، خاصة في مثل هذه المناسبات التي تمثل تقليدًا ثقافيًا واجتماعيًا هامًا.

أماكن معارض “أهلاً بالعيد 2025”

تم تنظيم مجموعة من المعارض بمناطق محددة، حيث يُعتبر معرض منطقة السواح بالأميرية واحداً من أبرز هذه الأماكن، والذي يمتد على مساحة 1000 متر مربع ليكون المركز الرئيسي لتوزيع مستلزمات العيد،إلى جانب ذلك، سيُقام معرض السبتية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، مما يعزز من توفر الخيارات أمام المستهلكين ويزيد من المنافسة بين الأسعار.

أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

أعلن اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، عن بدء توفير كعك العيد والبسكويت في فروع المجمعات الاستهلاكية اعتباراً من يوم السبت الماضي 15 مارس،ستتراوح الأسعار المخفضة بين 20% و25%، مع خطة الإنتاج التي تتضمن 40 طنًا من الحلويات الموسمية، وتُشير التوقعات إلى إمكانية الكميات حسب الطلب لضمان تلبية احتياجات السوق.

قائمة أسعار كعك العيد والبسكويت

تأتي قائمة أسعار الحلويات كالتالي

سعر كيلو بسكويت نشادر 170 جنيهًا.

سعر كيلو كعك سادة 170 جنيهًا.

سعر كيلو كعك ملبن 160 جنيهًا.

سعر كيلو كعك بالمكسرات 230 جنيهًا.

سعر كيلو غريبة سادة 180 جنيهًا.

سعر كيلو غريبة باللوز 210 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور عادي 190 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور لوكس 220 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور سابليه 220 جنيهًا.

أسعار العلب المشكلة والمكسرات

سعر علبة مشكلة (1 كيلو) 180 جنيهًا.

سعر علبة مشكلة (2 كيلو) 350 جنيهًا.

سعر علبة مشكلة (3 كيلو) 520 جنيهًا.

في ضوء تلك المعارض، تأتي أهمية هذه الخطوة كمبادرة من الحكومة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مما يُساهم في تحسين ظروفهم المعيشية،إن معارض “أهلاً بالعيد” توفر بيئة تسوق مميزة في أوقات الأعياد، مما يسهم في تعزيز الروح الاجتماعية وتقديم الدعم للأسواق المحلية،ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تعزيز الإنتاج المحلي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.