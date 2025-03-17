لاس فيغاس تستضيف قمة Zoom Growth Summit لتعزيز الروابط الإنسانية عبر تقنياتها الذكية!

الرياض - أميرة القحطاني - خلال السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية،وقد ظهرت منصات مثل زووم كحلول تجمع بين الأفراد من مختلف أنحاء العالم، وخاصة خلال الأزمات مثل جائحة COVID-19،في هذا السياق، تناولت قمة Zoom Growth Summit التي عُقدت في لاس فيغاس، الولايات المتحدة، أهمية دعم الابتكار والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز التواصل الإنساني،هذا الحدث ليس مجرد تجمع تقني، بل يمثل نقطة تحول في الاتجاه نحو تحقيق مستقبل أفضل من خلال مشاركة المعرفة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

أهمية القمة كملتقى استراتيجي

شهدت مدينة لاس فيغاس- الولايات المتحدة الأمريكية، أسبوعًا استثنائيًا خلال قمة Zoom Growth Summit، التي أصبحت منبرًا هامًا لاستكشاف الفرص وتعزيز استراتيجيات النمو،الحدث لم يكن مجرد مؤتمر، بل كان تجربة فريدة جمعت بين المعرفة العميقة والتعاون الاستثنائي، مما عزز التزام Zoom بتقديم السعادة لعملائها عبر منصتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز التواصل الإنساني.

رؤى جديدة واستراتيجيات مبتكرة

وقال المهندس مهند الكلش المدير الإداري لـ«زووم Zoom» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان (METAP)، أن هذه القمة قدمت لنا فرصة ذهبية لاكتساب رؤى جديدة حول ديناميكيات السوق والتفاعل مع العملاء ونماذج النمو القابلة للتوسع،ومن خلال الجلسات الرئيسية وورش العمل المتخصصة، استطعنا تطوير منهجيات جديدة تسهم في تحسين استراتيجيات تطوير الأعمال، مع التركيز على نجاح العملاء كمحور رئيسي.

تعزيز التعاون بين الفرق

وأضاف الكلش في بيان، أن قمة Zoom Growth Summit، كانت فرصة لتعزيز روح الفريق بين أعضاء Zoom في منطقة METAP، حيث أتاح لنا التواجد في لاس فيغاس فرصة لتجاوز الحواجز الجغرافية والثقافية، وتبادل الأفكار حول أفضل الممارسات التشغيلية واتجاهات السوق المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المثمر أطلق العنان لإبداع فرقنا في كيفية تحسين تجربة العملاء، وتقديم حلول أكثر ذكاءً واستجابة لمتطلبات السوق المتنامية.

تفاعلات مثمرة واستراتيجيات لمواجهة التحديات

وتابع المدير الإداري لـ«زووم Zoom» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان (METAP)، أن القمة شهدت العديد من التفاعلات المثمرة التي ساهمت في استكشاف طرق مبتكرة لتعزيز مشاركة العملاء وتوسيع نطاق السوق،ومن خلال مشاركة وجهات النظر المختلفة، استطعنا وضع استراتيجيات متقدمة لمواجهة التحديات المشتركة، مما أثرى خططنا الاستراتيجية برؤى متعددة ومتميزة.

بناء علاقات ثقة مستدامة

وتابع «الكش»، أن ما يميز هذا الحدث ليس فقط المعرفة المكتسبة، بل أيضًا العلاقات القوية التي تم بناؤها خلال هذه الأيام،حيث ساهمت اللقاءات والنقاشات في ترسيخ الثقة المتبادلة وفتح قنوات جديدة للتعاون المستقبلي، مما يمنحنا قوة إضافية لاستغلال الفرص السوقية القادمة.

نظرة مستقبلية لدور زووم

وأخيرًا أكد «الكلش» علي أنه مع هذه التجربة الملهمة، أصبحنا أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لتقديم أفضل الحلول لعملائنا، وضمان أن جهودنا المشتركة تترجم إلى تجارب استثنائية تضمن رضاهم وسعادتهم، مشيرًا إلى أن القمة كانت بداية لمسيرة جديدة من الابتكار والنمو المستدام، ونتطلع إلى المستقبل بثقة أكبر ورؤية أوضح.