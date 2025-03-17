الجزء الثاني من مسلسل الغاوي بأداء أحمد مكي: مواعيد العرض والقنوات التي ستنقله

الرياض - أميرة القحطاني - مقدمة

تعد المسلسلات الرمضانية من أبرز ميزات الشهر الكريم، حيث يتنافس عدد كبير من الفنانين لتقديم أعمال درامية مميزة تلامس اهتمامات المشاهدين،ضمن هذا السياق، ينتمي مسلسل “الغاوي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي إلى الأعمال التي تحظى بشغف جماهيري،يأتي هذا المسلسل بجزئه الثاني ليواصل سرد قصص مختلفة تجذب المشاهدين،في هذا البحث، سنتناول تفاصيل الحلقة الثانية من المسلسل، نستعرض مواعيد العرض، القصة، وأبطال العمل، مما يتيح للقارئ فهمًا أعمق للأحداث والشخصيات.

مسلسل الغاوي الحلقة 2

يُعرض اليوم الإثنين، الحلقة الثانية من مسلسل “الغاوي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي على مجموعة من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، ويُعتبر جزءًا من باقة متنوعة من المسلسلات المميزة التي تعرض في شهر رمضان المبارك لعام 2025،تحظى هذه الحلقة باهتمام كبير من قبل المشاهدين، حيث يترقب الجمهور الأحداث الجديدة والتطورات المثيرة.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي الحلقة 2

بالنسبة لمواعيد عرض الحلقة الثانية من “الغاوي”، ستُبث في تمام الساعة 715 مساءً على قناة ON،بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك إعادة للبث في الساعة 1130 صباحًا من اليوم التالي،كما يُمكن متابعة الحلقة على منصة “Watch It” الرقمية، مما يسهل على المشاهدين الوصول إلى المحتوى في أي وقت يناسبهم.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث “الغاوي” حول شخصية “شمس العدوي”، الشاب الذي ترعرع في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة،بعد سنوات من الانغماس في عالم الجريمة والبلطجة، يقرر شمس أن يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن ماضيه المشين،ولكن، تنقلب الأمور عندما يواجه تحديات وصعوبات، بما في ذلك ظهور أعدائه السابقين الذين يسعون لجذبه مرة أخرى إلى عالم الجريمة،يتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية والنفسية التي تثير اهتمام الجمهور.

أبطال مسلسل الغاوي

يتألق في بطولة “الغاوي” مجموعة من نجوم الفن المصري، أبرزهم الفنان أحمد مكي، وعائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، وأحمد كمال،يشمل طاقم العمل أيضًا محمد لطفي، ولاء الشريف، وكرم جابر، وهاجر عفيفي، وأبيوسف، وتامر شلتوت،المسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وتم إنتاجه من قبل شركة سينرجي.

خاتمة

يمثل مسلسل “الغاوي” أحد الأعمال الدرامية الجاذبة التي تعكس قضايا المجتمع المصري بأسلوب مشوق ودرامي،من خلال استعراض أحداث الحلقة الثانية، نرى كيف تتسلسل الأحداث وتتشابك الشخصيات، مما يرفع من مستوى التشويق والإثارة،لا يمكن إغفال دور الفنانين في تقديم أداء متقن يُعبر عن الشخصيات بعمق،لذا، يُفترض أن تظل هذه السلسلة واحدة من الأعمال التي سيستمر النقاش حولها خلال فترة رمضان وما بعدها.