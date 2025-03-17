أسعار الجنيه الذهب اليوم الإثنين 17 مارس: 4 جرام تساوي 17.060 جنيها!

الرياض - أميرة القحطاني - أسعار الذهب تُعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس حالة السوق المالية في الدول المختلفة،يشهد الذهب تقلبات مستمرة في أسعاره بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية،يستعرض هذا البحث أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، مع التركيز على أسعار الجنيه الذهب المختلفة، وكذلك تأثير المصنعية والدمغة، ما يسهم في فهم السوق بشكل أعمق ويساعد المستثمرين والمستهلكين على اتخاذ قراراتهم المالية بطريقة مدروسة.

سعر الجنيه الذهب

تُعد أسعار الجنيه الذهب من المعلومات الأساسية التي تهم العديد من الأفراد، إذ تشهد أيضا تباينات ملحوظة،اليوم الإثنين، 17 مارس 2025، انخفض سعر الجنيه الذهب، حيث سجل سعر الجنيه الذهب بوزن 2 جرام نحو 8,530 جنيه،بينما بلغ سعر الجنيه بوزن 4 جرام نحو 17,060 جنيه، ووصل سعر الجنيه بوزن 8 جرام نحو 34,120 جنيه.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المصنعية من محل صاغة لآخر،يتراوح متوسط أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، بحسب نوع عيار الذهب،تمثل هذه التكاليف نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب،كلما زادت نسبة المعادن المضافة، انخفض القيراط،والأوقية التي تزن “31.1 جرام” تُستخدم لوحدة قياس الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم

بخصوص أسعار الذهب اليوم، فقد بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4,817 جنيه للجرام، حيث يُعتبر الأكثر شيوعًا في دول الخليج،وفي نفس السياق، وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,215 جنيه للجرام، وهو الأكثر انتشارًا في محافظتي القاهرة والإسكندرية،كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,612 جنيه، الذي يُعتبر الأكثر شيوعًا في صعيد مصر،بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 33,720 جنيه،على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب نحو 2,996 دولار للأوقية.

تعتبر أسعار الذهب مرآة تعكس الظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية،ومن الضروري متابعة هذه الأسعار بشكل دوري لعلاقتها الوثيقة بالاستثمار والادخار،يظل الذهب من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها الناس في أوقات عدم اليقين، ولهذا فإن فهم تحركات السوق وأسعاره يُعتبر خطوة أساسية لكل مستثمر أو راغب في شراء هذا المعدن الثمين.