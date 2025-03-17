وداعًا لشهر البركات.. اقترب موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل عيد الفطر المبارك أحد أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم،ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان المعظم، يترقب الكثيرون موعد أول أيام عيد الفطر، حيث يجسد هذا العيد روح الفرح والاحتفال بعد صيام شهر كامل،في هذا البحث، سنستعرض تاريخ عيد الفطر المبارك، وأهم مظاهره التقليدية، إلى جانب تحديد موعده وإجازاته الرسمية في عام 2025.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

تشير التقديرات الفلكية، استناداً إلى تقويم الهجري، إلى أن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك سيصادف يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025،ومن المعلوم أن عيد الفطر يمتد على مدى ثلاثة أيام، مما يعني أن الاحتفالات ستستمر حتى يوم الثلاثاء، الموافق 1 إبريل من العام ذاته،ويعتبر هذا العيد فرصة للجميع للتجمع والفرح بعد التكريس الروحي الذي شهدوه خلال شهر رمضان.

تحري هلال شهر شوال

تتولى دار الإفتاء المصرية مهمة تحري هلال شهر شوال في مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان و29 مارس،ويأتي هذا التحري لإعلان الموعد الرسمي لبداية عيد الفطر المبارك،تعتمد دار الإفتاء على الرؤية الشرعية في تحديد بداية الشهر الجديد، مما يسبب في بعض الأحيان اختلاف الآراء حول موعد العيد بين الدول الإسلامية.

إجازة عيد الفطر المبارك

يتوقع أن تمتد إجازة عيد الفطر المبارك لثلاثة أيام، تبدأ من يوم الأحد الموافق 30 مارس وتنتهي يوم الثلاثاء 1 إبريل،وتعمل الحكومة المصرية على إعلان مواعيد الإجازة الرسمية لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص،وتمثل هذه الإجازة فرصة للتواصل الاجتماعي وزيارة الأهل والأصدقاء وتبادل التهاني والتهنئة.

أدعية عيد الفطر المبارك

تحمل أدعية عيد الفطر المبارك في طياتها معاني عميقة ودعوات للبركة والرحمة،ومنها، “اللهم بارك لنا في العيد السعيد، فإنك على كل شئ قدير”، و”يارب في عيد الفطر المبارك نسألك بجودك وكرمك أن تتقبل منا الصيام والقيام”،تساهم هذه الأدعية في تعزيز الروحانية المرتبطة بالعيد وتُعبر عن الأمل في النعم والخير.

تعتبر هذه المناسبة الدينية فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والتعبير عن التقدير والمحبة بين الأفراد،من خلال تبادل الهدايا والزيارات، نستطيع أن نحقق روح التعاون والمودة التي دعا لها الدين الإسلامي،حتى مع الابتعاد الجغرافي، يظل عيد الفطر المبارك رمزًا للوحدة والترابط بين المسلمين في كافة أنحاء العالم.

في خاتمة هذا البحث، يظهر عيد الفطر المبارك كحدث يجمع بين الدين والاحتفال،تحديد موعده ورؤية الهلال يعكسان تقاليد عريقة، تتجسد من خلالها قيم المرح والتعاون،يتطلع الجميع إلى هذه المناسبة بشغف كبير، حيث تنبعث فيها مشاعر السعادة والأمل، إذ يبقى العيد ذكرى تخلد في الأذهان وتستمر كجزء من الهوية الإسلامية الثقافية.