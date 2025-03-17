مواعيد القطارات الخاصة بعيد الفطر: اكتشف رحلاتك الجديدة على خطوط السكة الحديد!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر هيئة السكك الحديدية أحد العناصر البارزة في تطوير خدمات النقل في مصر، وخاصة في المناسبات الوطنية والدينية،ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، فقد قررت الهيئة تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلي بهدف تلبية احتياجات المواطنين الذين يسعون للسفر خلال هذه الفترة التي تشهد زيارات عائلية متكررة،ومن المقرر أن يمتد هذا التشغيل من يوم 25 مارس وحتى 10 أبريل، مما يساهم في تسهيل وتنظيم حركة السفر.

مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر

تم تحديد مواعيد القطارات الإضافية التي تهدف إلى تعزيز حركة الركاب خلال إجازة عيد الفطر،هذا القرار يعكس حرص هيئة السكك الحديدية على تلبية كافة متطلبات واحتياجات السفر خلال هذه الفترة الخاصة،حيث تشمل المواعيد القطارات التي تعمل بين القاهرة وأسوان والعكس.

تشغيل قطار تالجو بين القاهرة وأسوان

يتم تشغيل قطار تالجو برقم 2040 اعتبارًا من 25 مارس، حيث ينطلق من القاهرة في تمام الساعة 2015 ليصل إلى أسوان الساعة 810، وذلك حتى 10 أبريل،أما قطار تالجو رقم 2041، فسوف يمتد تشغيله من 26 مارس، حيث ينطلق من أسوان في الساعة 1650 ويصل إلى القاهرة الساعة 450، حتى 11 أبريل.

تشغيل القطارات المكيفة بين القاهرة وأسوان

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير قطارين مكيفين برقم 1942 و1943،حيث ينطلق القطار رقم 1942 من القاهرة إلى أسوان في يوم 25 مارس في الساعة 2250 ليصل أسوان الساعة 1150، حتى 10 أبريل،بينما القطار رقم 1943 سيبدأ من أسوان إلى القاهرة في يوم 26 مارس في الساعة 1800 ليصل القاهرة الساعة 650، حتى 11 أبريل.

تشغيل أقوى القطارات المكيفة بين القاهرة وأسوان

يوجد أيضًا قطارين مكيفين برقم 1938 و1939، حيث يبدأ القطار رقم 1938 من القاهرة في يوم 25 مارس في الساعة 2150 ليصل إلى أسوان الساعة 1005،وبدوره، ينطلق القطار رقم 1939 من أسوان في يوم 26 مارس في الساعة 2230 ليصل القاهرة الساعة 1115.

تشغيل القطارات المكيفة الأخرى بين القاهرة وأسوان

يتم أيضًا تشغيل القطار رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان في يوم 25 مارس في الساعة 0035 ليصل أسوان الساعة 1230، حتى يوم 10 أبريل،بينما القطار رقم 1941 سينطلق من أسوان إلى القاهرة في يوم 26 مارس في الساعة 2130 ليصل القاهرة الساعة 1025، حتى 11 أبريل.

تشغيل القطارات المكيفة بين الإسكندرية وأسوان

يلبي التشغيل أيضًا احتياجات المسافرين عبر القطارات الخاصة، مثل القطار المكيفة VIP برقم 1936 والذي سينطلق من الإسكندرية إلى أسوان في 27 مارس في الساعة 1520 ليصل أسوان الساعة 620،بينما القطار برقم 1937 سيبدأ رحلته من أسوان إلى الإسكندرية في 3 أبريل في الساعة 9 ليصل الإسكندرية في الساعة 0050.

في ختام هذه الإعلانات الهامة، يستعد موسم السفر خلال عيد الفطر في مصر لاستقبال المسافرين بأقوى الخدمات المقدمة من هيئة السكك الحديدية،تتضمن هذه الخطوة توفير قطارات إضافية ضمن جدولها الزمني لتعزيز مستوى الراحة والكفاءة في خدمة الركاب،العيادة العامة للسكة الحديد تلعب دورًا حيويًا في تقديم خدمات النقل التي تتماشى مع احتياجات الشعب المصري في المناسبات الكبرى والمهمة.