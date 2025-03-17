اكتشف موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل عايشة الدور!

الرياض - أميرة القحطاني - يعد مسلسل “عايشة الدور” أحد الأعمال الدرامية المميزة التي حظيت بشعبية واسعة في الأوساط الفنية، حيث يتطلع عدد كبير من المشاهدين إلى موعد عرض الحلقة الثالثة بعد النجاح الذي حققته الحلقتان السابقتان،تستعد الجماهير لمتابعة أحداث جديدة ومعقدة تجسد حياة الشخصية الرئيسية، مما يجعل المسلسل موضوعًا مثيرًا للبحث والمناقشة بين المتابعين،سنتناول في هذا المقال كل ما يخص المسلسل، من موعد العرض إلى قصة العمل وأبطاله، لنلقي الضوء على أهم عناصره.

موعد عرض مسلسل عايشة الدور الحلقة 3

يتم عرض مسلسل “عايشة الدور” بطولة الفنانة دنيا سمير غانم عبر قنوات ON في الأوقات المحددة التالية

العرض الأول للحلقة الجديدة يكون في تمام الساعة 605 مساءً، تليها الإعادة الأولى في الساعة 245 صباحاً، بينما تتوفر الإعادة الثانية في الساعة 130 بعد منتصف الليل.

قصة مسلسل عايشة الدور

تتبع قصة المسلسل سيدة مطلقة، تعيش تجربة انفعالات عاطفية ونفسية عميقة، وتجسد شخصيتها الفنانة دنيا سمير غانم،الشخصية الأساسية أم لفتاة مراهقة وصبي صغير، وتدير محل هدايا،يسلط المسلسل الضوء على المآسي النفسية التي تطرأ بعد الانفصال، ويناقش موضوع اضطراب ما بعد الصدمة المعروف في علم النفس، والذي يؤثر بشكل كبير على نفسية الأفراد ويعكس تحديات الحياة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

تشارك في بطولة مسلسل “عايشة الدور” مجموعة من الفنانين المتميزين، بينهم دنيا سمير غانم، ومحمد ثروت، ومحمد كيلاني، وسما إبراهيم، ورحاب الجمل،العمل من إخراج أحمد الجندي، الذي تعاون أيضًا مع كريم يوسف في تأليفه،تحت إشراف إنتاج شركة السبكي، يسعى العمل إلى تقديم محتوى جريء يناسب التوجهات الفنية الحالية.

في الختام، برز مسلسل “عايشة الدور” كعمل درامي يجسد قصصًا واقعية تؤثر في قلوب المشاهدين،كانت الحلقات السابقة مرآة تعكس معاناة العديد من الأفراد وتجاربهم في الحياة،نتطلع إلى متابعة كيفية تطور الأحداث في الحلقة القادمة وكيف سيتفاعل الجمهور مع المشاعر القوية التي يحملها المسلسل،يبقى هذا العمل نموذجًا يُظهر أهمية الدراما في طرح القضايا النفسية والاجتماعية.