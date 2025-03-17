«خبر مفرح للمقبلين على الزواج».. أسعار الذهب في منتصف تعاملات يوم الإثنين 17 مارس 2025

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل الذهب أحد أهم المعادن الثمينة التي يسعى الكثيرون لمعرفة أسعارها بشكل دوري، نظرًا لتأثيره الكبير على الاقتصاد المحلي والعالمي،تظهر في الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار في أسعار الذهب في السوق المصري، مما يجعلها موضوعًا مثيرًا للاهتمام لدراسته وتحليله،يتناول هذا البحث اسعار الذهب اليوم، ويستعرض تفاصيل متنوعة حول الأسعار المختلفة حسب العيارات، بالإضافة إلى أسعار البيع والشراء ودورها في السوق المالية.

سعر الذهب اليوم

خلال منتصف تعاملات يوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025، استقرت أسعار الذهب وسط توقعات متعددة تتعلق بتوجهات السوق،تعتبر متابعة أسعار الذهب ضرورية للتجار والمستثمرين والمهتمين بأسواق المال، حيث تظهر بياناتهم تغيرات يومية قد تؤثر على قرارات الشراء والبيع.

سعر الذهب بدون مصنعية

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4817 جنيها للجرام، وهو النوع الأكثر شيوعاً في دول الخليج،بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4215 جنيها للجرام، وهو الأكثر شيوعاً في محافظتي القاهرة والإسكندرية،أما سعر الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 3612 جنيها للجرام، ويعتبر شائعًا في صعيد مصر،وفيما يتعلق بالجنيه الذهب، بلغ سعره نحو 33720 جنيه.

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب حوالي 2996 دولارًا للأوقية في البورصات الخارجية، مما يدل على تفاعل السوق المحلي مع الأسعار العالمية.

سعر الذهب بالمصنعية

تتفاوت أسعار الذهب في مصر بناءً على قيمة المصنعية، حيث تختلف من محل صاغة لآخر،يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيها، ويشكل غالبًا نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب،يُستخدم عادةً الوزن بالأوقية، حيث تزن الأوقية حوالي 31.1 جرام، كمعيار لأوزان الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بيع وشراء

تظهر أسعار الذهب لعمليات البيع والشراء كالتالي

عيار 24 4817.25 جنيه للبيع، و4788.5 جنيه للشراء.

عيار 22 4415.75 جنيه للبيع، و4389.5 جنيه للشراء.

عيار 21 4215 جنيهًا للبيع، و4190 جنيهًا للشراء.

عيار 18 3612.75 جنيه للبيع، و3591.5 جنيه للشراء.

عيار 14 2810 جنيهات للبيع، و2793.25 جنيه للشراء.

عيار 12 2408.5 جنيه للبيع، و2394.25 جنيه للشراء.

عيار 9 1806.5 جنيه للبيع، و1795.75 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب سجل نحو 33720 جنيهًا للبيع، و33520 جنيهًا للشراء.

أونصة الذهب سجلت نحو 2989.17 دولار للبيع، و2988.88 دولار للشراء.

في الختام، يتضح أن أسعار الذهب تخضع لمتغيرات عديدة تتعلق بالسوق العالمي والمحلي،يساعد الاطلاع الدائم على أسعار الذهب في اتخاذ قرارات مستنيرة سواء للشراء أو الاستثمار،يتابع المستثمرون والمستهلكون عن كثب الأسعار اليومية ويتأثرون بنظام المصنعية المتغير، مما يساهم في تشكيل رؤية واضحة عن الاتجاهات السائدة في السوق المالية،يعتبر الذهب عنصرًا أساسيًا في تنويع محافظ الاستثمار وضمان الاستقرار المالي.