التفاصيل الجديدة حول صرف منحة عيد الفطر 2025 للعمالة غير المنتظمة

الرياض - أميرة القحطاني - تحتفل المجتمعات في جميع أنحاء العالم بعيد الفطر المبارك، وهو مناسبة تحمل طابعًا خاصًا من الفرح والسعادة،ولكن هذا العام، تختلف الأجواء حيث يواجه العديد من العمالة غير المنتظمة تحديات اقتصادية كبيرة،تأتي منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة كخطوة من الحكومة المصرية لتقديم الدعم لهذه الفئة المتضررة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كواهلهم خلال هذه المناسبة،يشير هذا الدعم إلى التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها، خاصة أولئك الذين يتعين عليهم مواجهة صعوبات الحياة.

منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

تعتزم وزارة العمل المصرية صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة خلال الأيام القادمة، وذلك لترتيب حفلات العيد واستقبال أول أيامه الميمونة،تعتبر هذه المنحة جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناسبات التي تتطلب المصروفات الإضافية مثل عيد الفطر.

قيمة منحة عيد الفطر

أعلنت وزارة العمل عن قيمة منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه،تعكس هذه ال التزام الحكومة بتحسين مستوى الدعم المقدم لهذه الفئات، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون،تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لمواجهات غلاء الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للأفراد المتأثرين.

شروط الحصول على منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها للحصول على منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، ومن أبرزها

ضرورة أن يكون العامل مصري الجنسية.

الإقامة داخل جمهورية مصر العربية.

العمل غير المنتظم.

تسجيل اسمه في مديرية القوى العاملة.

تدوين حرفته في بطاقة الرقم القومي.

عدم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

عدم امتلاكه سجل تجاري.

عدم كونه مالكًا لرؤوس ماشية للأغراض التجارية.

إمكانية امتلاك حيازة زراعية لا تتجاوز فدانًا واحدًا.

الفئات المستحقة لمنحة عيد الفطر

تشمل الفئات التي يحق لها الحصول على منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة العديد من الشريحة الاجتماعية، ومن بينها

عمال التراحيل.

الباعة الجائلين.

منادي السيارات.

موزعو الصحف.

ماسحو الأحذية والحرفيين.

ملاك العقارات المبنية الذين يقل دخلهم السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

خدم المنازل.

محفظو وقراء القرآن الكريم.

المرتلون وغيرهم من أبناء الطوائف الدينية.

ورثة أصحاب الأعمال الفردية.

العاملون المؤقتون بالأعمال الزراعية.

حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحتها عن فدان.

تتجلى أهمية منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة في تأثيرها الواسع على المجتمع،فهي ليست مجرد دعم مادي، بل تعكس الروح المجتمعية والتكافل الاجتماعي، مما يجسد قيم العطاء والمشاركة،ومن خلال تعزيز السبل المعيشية للأفراد، يتمكن المجتمع بأسره من الاحتفال بعيد الفطر ببهجة وسعادة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة،تعتبر هذه المنحة خطوة محورية نحو تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز التواصل بين جميع أطياف المجتمع.