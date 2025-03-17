اكتشف توقيت عرض الحلقة الثالثة من مسلسل حسبة عمري والقنوات التي ستنقلها!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل “حسبة عمري” إحدى الإضافات الدرامية المثيرة للاهتمام في الموسم الحالي، حيث يلقي الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية التي تؤثر على المرأة بشكل خاص،يستعد المشاهدون بشغف لعرض الحلقة الثالثة من المسلسل، والتي تسلط الضوء على حياة الشخصيات وتفاعلاتها في المجتمع،تتجلى الأبعاد الكوميدية في القصة لتخفيف حدة المواضيع الجادة التي يتناولها العمل، مما يجعله مزيجًا فريدًا من الحبكات الدرامية والكوميدية.

موعد عرض مسلسل “حسبة عمري” الحلقة الثالثة

من المنتظر عرض الحلقة الثالثة من مسلسل “حسبة عمري” اليوم الأحد، حيث ستعرض عبر قناة DMC في تمام الساعة 945 مساءً،بالإضافة إلى ذلك، ستبث الحلقة أيضًا على قناة النهار في نفس الوقت، مما يوفر للمشاهدين خيارات متعددة لمتابعة الأحداث،كما يمكن للمشاهدين مشاهدة الحلقة عبر منصة WATCH IT في نفس التوقيت، مما يعكس انتشار المسلسل واهتمام الجمهور به.

مواعيد عرض المسلسل

تستعد العديد من القنوات لتقديم الحلقة الثالثة من مسلسل “حسبة عمري”، حيث تعرضها قناة DMC في تمام الساعة 945 مساءً،أما قناة النهار، فستقدمها في نفس الوقت، بالإضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT، مما يمنح المشاهدين فرص متعددة لمتابعة أحداث المسلسل.

قنوات عرض مسلسل “حسبة عمري”

يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة الثالثة من المسلسل عبر القنوات التالية

قناة DMC

قناة النهار

منصة WATCH IT

قصة مسلسل “حسبة عمري”

يدور مسلسل “حسبة عمري” حول عدد من القضايا الاجتماعية المعقدة التي تخص المرأة، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعده،يستعرض المسلسل التأثيرات القانونية والاجتماعية الناتجة عن الطلاق، بالإضافة إلى مناقشة قانون الحسبة وما يترتب عليه من آثار في حياة المرأة،يصور المسلسل أيضًا صراعًا نفسيًا وقانونيًا بين الشخصيات الرئيسية، حيث يحاول كل منهما انتزاع الحق من الآخر بعد زواج دام عشرين عامًا.

مع مغادرة ابنتهما المنزل، تدخل الشخصيات الرئيسية في أزمات متعددة، ما يؤدي إلى صراعات تتعلق بالحياة المشتركة بين الزوجين،تتجه الشخصية الرئيسية، سوسن، نحو اتخاذ قرارات جذرية مثل الطلاق، وتطالب بحقها في “الكد والسعاية”، مما يبرز التحديات التي تواجهها المرأة في مجتمعها.

أبطال مسلسل “حسبة عمري”

يأتي مسلسل “حسبة عمري” بأداء متميز من مجموعة من النجوم، حيث تتصدر البطولة النجمة روجينا، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق، وعمر رزيق،العمل من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ويُظهر جهدًا كبيرًا من قبل الإنتاج في إظهار جودة العمل الفني، مما يعزز الأمل في دور جديد للدراما المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية.

في الختام، يبقى مسلسل “حسبة عمري” واحدًا من الأعمال الدرامية التي تستحق المتابعة، نظرًا لتناولها للعديد من القضايا الاجتماعية المهمة تتعلق بالمرأة، والتي تلامس واقع الحياة اليومية،مع استمرار عرض الحلقات، سيكون هناك الكثير من الأحداث والتطورات التي ستجذب المشاهدين وتجعلهم يتابعون تطور الشخصيات وصراعاتهم،ينتظر الجميع الحلقات القادمة بشغف لرؤية كيف ستتطور الأحداث وكيف ستؤثر على الشخصيات الرئيسية وعلاقاتهم مع محيطهم.