كنوز من الدعاء: كلمات تفتح لك أبواب الجنة وتجلب الرزق في ليلة القدر 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر ليلة القدر من أروع وأشرف ليالي شهر رمضان المبارك، ويأتي موعدها خلال النصف الأخير من الشهر الفضيل، حيث يحرص المسلمون على اغتنام هذه الليلة المباركة بالدعاء والاستغفار،وفي عام 2025، يُتوقع أن يتابع المسلمون ليلة القدر بشغف خاص، حيث تسعى الجموع للبحث عن الأدعية المناسبة لتحقيق المغفرة والرحمة،تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على الأدعية التي يمكن الدعاء بها في هذه الليلة المباركة.

ليلة القدر وما تحمله من فضائل

تحتل ليلة القدر مكانة خاصة في الإسلام، فهي الليلة التي أُنزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل من ألف شهر كما جاء في القرآن الكريم،يُنصح المسلمون بإحياء هذه الليلة بالعبادة والدعاء، حيث تُستجاب الدعوات وتُغفر الذنوب،لذا، فإنها فرصة عظيمة لإعادة التواصل مع الذات ومع الله سبحانه وتعالى، والتفكر في أهمية الإيمان والعبادة في حياة الفرد.

أدعية مستجابة في ليلة القدر 2025

– «اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْآنِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً».

– «اللهم اجعلني من أهل المغفرة والرحمة في هذا الشهر الفضيل».

– «اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا ربَّ العَالَمِينَ».

– «اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة».

– «اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة».

– «اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين».

– «اللهم ثبتني على دينك، ووفقني لخير الأعمال، واجعلني من أهل الجنة».

– «اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم».

– «اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله».

– «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي».

– «إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك».

– «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت».

خاتمة

تعتبر ليلة القدر فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب من الله والتعبير عن توبتهم وطلب الرحمة،إن الأدعية المذكورة تعتبر مفاتيح لاستجابة الدعوات، ويسهم الدعاء بروح خاشعة في تعزيز الإيمان وتقوية العلاقة مع الله،من الضروري أن نتمسك بهذه الليالي المباركة ونجعل من الدعاء عملًا مستمرًا، إيمانًا بأن كل كلمة تدعو بها إلى الله لها قيمة كبيرة، مع تمنياتنا للجميع بليلة قدر مليئة بالخير والبركات في عام 2025.