نتائج شقق الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 5”: رابط الاستعلام وموعد الظهور!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر شقق الإسكان الاجتماعي أحد المشاريع المهمة التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لفئات المجتمع المختلفة في مصر،وفي ظل احتياجات السكان المتزايدة، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل جديدة بشأن موعد صدور نتائج سكن لكل المصريين 5، مما أثار اهتمام المواطنين الراغبين في الاستعلام عن نتائج التقديم.

نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

توفر “الأسبوع” لمتابعيها كافة المعلومات المتعلقة بنتيجة شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمة متكاملة للزوار في كافة مجالات الحياة،يمكن للمواطنين متابعة التطورات الخاصة بهذا الموضوع من خلال الرابط المتاح.

رابط نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة شقق “سكن لكل المصريين 5” من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،للحصول على النتائج، يمكن الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها للاستعلام عن نتائج شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالتالي

الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

تسجيل الدخول باستخدام الحساب المسجل على الموقع.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

تحديد الإعلان الخاص بك وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الضغط على زر الاستعلام لمعرفة حالتك من القبول أو الرفض.

موعد ظهور نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تقرر أن تُظهر نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025،وأضافت مي عبد الحميد أنه سيتم إرسال رسائل نصية لكل المتقدمين لإبلاغهم بموقفهم من التقديم، وفقًا للشروط التي تم الإعلان عنها في الإعلان الخاص بمشروع “سكن لكل المصريين 5″، بعد الانتهاء من فرز حوالي 561 ألف ملف بمعدل نجاح وصل إلى 98.2%.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تتوافر عدة طرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمعرفة النتائج أو تقديم التظلمات،يمكن القيام بذلك عبر الهاتف أو من خلال التواصل مع الصفحة الرسمية للصندوق،تشمل طرق الاستعلام الخط الساخن ورقم الهاتف الأرضي، حيث يمكن للمواطنين الاتصال على 090071117 أو الخط الساخن 1188 و5777 و5999.

في الختام، تساهم مشاريع الإسكان الاجتماعي في تحسين حياة الكثير من المصريين، حيث توفر لهم خيارات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم،ومع توفر المعلومات اللازمة حول نتائج التقديم وكيفية الاستعلام، يصبح من الممكن للمواطنين الحصول على حقوقهم في السكن الملائم،نتمنى للجميع التوفيق في مساعيهم للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم.