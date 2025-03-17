اكتشف أحدث تسريبات حول iPhone 17: أداء محسن وميزات غير مسبوقة في أنحف نسخة من آيفون!

الرياض - أميرة القحطاني - تسعى شركة أبل دائمًا إلى تقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية، ويظهر ذلك جليًا في سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة،من المتوقع أن تظهر هذه الهواتف خلال النصف الثاني من عام 2025، مما يثير فضول المستخدمين ويتطلب منهم الاطلاع على المواصفات والمميزات التي قد تضيفها هذه الهواتف إلى عالم الهواتف الذكية،يتصدر الحديث عن التصميم والأداء الكبيرين، مما يعكس التطلعات الكبيرة للمستخدمين.

سلسلة هواتف iPhone 17

أعلنت شركة أبل عن استعداداتها لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 في النصف الثاني من 2025، وتشمل هذه السلسلة أربعة طرازات iPhone 17، iPhone 17 Air، iPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max،يشير هذا التنوع في الطرازات إلى استراتيجية الشركة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين، سواءً كانوا يبحثون عن تصميم عصري أو تقنية متطورة.

تسريبات سلسلة هواتف iPhone 17

من خلال آخر التسريبات المتعلقة بسلسلة هواتف iPhone 17، يُتوقع أن يكون iPhone 17 Air هو الأنحف في تاريخ هواتف أبل، حيث سيحل مكان طراز «Plus» السابق، وذلك وفقًا لموقع «ماشابل»،تعتبر هذه المعلومة مهمة للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام مريحة وسهولة في الحمل.

سمك هاتف iPhone 17 Air

حسب توقعات المحلل المعروف «مينغ تشي كو»، فإنه عند الأخذ بعين الاعتبار بروز الكاميرا، فإن سمك iPhone 17 Air قد يصل إلى نحو 9.5 ملم، بينما سيكون الهيكل الأساسي للهاتف حوالي 5.5 ملم،هذه الأبعاد تشير إلى قابلية الاستخدام الجيدة للهاتف، مما يعزز من تجارب المستخدمين اليومية.

مواصفات هاتف iPhone 17 Air المتوقعة

يمتاز iPhone 17 Air بتصميم أنيق باستخدام إطار من التيتانيوم بدلاً من الألمنيوم المستخدم في الطرازات الأخرى،شاشة الهاتف تأتي من نوع OLED، بحجم 6.6 بوصة، مما يوفر تجربة عرض ممتازة،بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الهاتف بمعدل تحديث 120 هرتز، وميزة Dynamic Island، مما يقدم للمستخدمين تجربة سلسة وفعالة في استخدام التطبيقات المختلفة.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي بدقة 24 ميغابكسل، في حين تأتي الكاميرا الخلفية الوحيدة بدقة 48 ميغابكسل، مما يعزز من إمكانيات التصوير للمهتمين بجودة الصور،بالإضافة إلى ذلك، يدعم iPhone 17 Air شبكات 5G وتقنيات الواي فاي المطورة، مما يوفر سرعة اتصال عالية،ومع معالج A18 أو A19 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، يتوقع أن يقدم الجهاز أداءً سلسًا للغاية.

سعر هاتف iPhone 17 Air

بالنسبة للسعر المتوقع، تشير التسريبات إلى أن تكلفة iPhone 17 Air ستتراوح بين 1,299 و1,500 دولار أمريكي،من المتوقع أن تكشف شركة أبل عن كافة المعلومات المتعلقة بسلسلة iPhone 17 في الأيام المقبلة، مما يزيد من الترقب والإثارة لدى عشاق التكنولوجيا.

بالمجمل، تمثل سلسلة هواتف iPhone 17 قفزة محتملة في عالم الهواتف الذكية، حيث تقدم تحسينات تقنية وتصميمية مختلفة،مع اقتراب موعد الإطلاق، تظل التوقعات مرتفعة حول ما ستقدمه أبل للمستخدمين،سيكون من المثير رؤية كيف سيتفاعل الفريق مع هذه الابتكارات، وما إذا كانت ستلبي توقعات المستهلكين.