تاريخ صرف معاشات أبريل 2025 لـ 13 مليون مواطن: كل ما تحتاج معرفته!

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025، والذي يهم ما يزيد عن 13 مليون مواطن في الدولة،يمثل هذا الموضوع مصدر اهتمام لدى العديد من الأسر المصرية، حيث يتزايد معدل البحث عن تفاصيل مواعيد وأماكن صرف المعاشات، فضلاً عن رابط الاستعلام عن قيمة المعاش المخصصة لكل مستحق.

معاشات شهر أبريل 2025

تستمر «الأسبوع» في تقديم المعلومات اللازمة لمتابعيها بشأن معاشات شهر أبريل 2025 من خلال خدمات موثوقة ومتنوعة،يمكن للزوار الاطلاع على أحدث المستجدات من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات أبريل 2025

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2025 في الأول من أبريل، وسوف يستمر حتى نهاية الشهر،يشمل ذلك جميع الفئات المستحقة من المتقاعدين والمؤمن عليهم، مما يجعل الأمر سهلاً على المستحقين للحصول على معاشاتهم في الوقت المناسب.

أماكن صرف معاشات أبريل 2025

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2025، والتي تشمل منافذ البريد المصري وماكينات الصراف الآلي (ATM) ومنافذ فوري وكروت ميزة،تيسّر هذه الخيارات على المستحقين استلام معاشاتهم بسهولة ويسر.

قيمة معاشات شهر إبريل 2025

تتراوح قيم المعاشات لشهر أبريل 2025 وفقاً للشرائح المختلفة كما يلي

الشرائح الأولى 1495 جنيه.

الشرائح الثانية 1725 جنيه.

الشرائح الثالثة 1840 جنيه.

الشرائح الرابعة 2300 جنيه.

الشرائح الخامسة 2645 جنيه.

الشرائح السادسة 2990 جنيه.

الشرائح السابعة 3335 جنيه.

الشرائح الثامنة 3680 جنيه.

الشرائح التاسعة 4025 جنيه.

الشرائح العاشرة 4370 جنيه.

الشرائح الحادية عشرة 4715 جنيه.

الشرائح الثانية عشرة 5060 جنيه.

الشرائح الثالثة عشرة 5405 جنيه.

الشرائح الرابعة عشرة 11692 جنيه.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2025

للاستعلام عن قيمة معاشات شهر أبريل 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر هذا الرابط. الضغط على أيقونة “صاحب معاش”. اختيار “الخدمات التأمينية” للاستعلام عن المعاشات. الضغط على أيقونة “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على أيقونة “استعلام” لمشاهدة البيانات الأساسية المتعلقة بالمعاش الخاص بك.

في الختام، نجد أن صرف معاشات شهر أبريل 2025 يعتبر أمرًا مهمًا للكثير من الأسر المصرية، حيث تمثل تلك المعاشات مصدر دعم مالي لهم،تحرص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على توفير المعلومات اللازمة بالدقة المطلوبة، مما يسهل على المستحقين عملية الاستعلام والصرف،لذلك، من المهم أن يتابع المواطنون هذه الإعلانات لضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المناسب.